Bitlis'te kaçak göçmenleri taşıyan tırın gizli bölmesi çöktü! Ölü ve yaralılar var

01 Şubat 2025 07:17 - Güncelleme : 01 Şubat 2025 07:20

Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaçak göçmen taşıyan tırda yapılan incelemede gizli bölme olduğu tespit edildi. Atık kağıt yığınlarıyla dolu gizli bölmenin çökmesi sonucu 1 göçmen hayatını kaybederken, 4 göçmen de yaralandı.

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Feci olay Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Dibekli köyü civarında meydana geldi. Bir tırdan şüphelenen ekipler yaptıkları kontrolde tırın dorsesinde atık kağıt yığınlarının altında gizli bölme olduğunu gördü. Gizli bölmenin içerisinde ise Afgan uyruklu şahısların olduğu tespit edildi.

GİZLİ BÖLMEDEN KAÇAK GÖÇMEN ÇIKTI

Atık kağıt yığınlarının çökmesi sonucu içeride bulunan 25 kişiden 1 göçmen hayatını kaybederken, 4 göçmenin de yaralandığı tespit edildi. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına alındı.

Tırın içerisinde kimliği bulunan organizatör olduğu değerlendirilen şüpheli Y.K, olay yerinden kaçtığı tespit edildi. Şüpheli şahsın yakalanması için arama çalışmaları devam ediyor. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bitlis İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecek. Meydana gelen olay ile ilgili adli tahkikata başlatıldı.