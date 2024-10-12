Bitlis'te PKK operasyonu: 5 gözaltı

12 Ekim 2024 10:40 - Güncelleme : 12 Ekim 2024 10:40

Sosyal medya paylaşım sitelerinde terör örgütü PKK'yı övücü türdeki paylaşımlar tespit edildi. Polis ekipleri PKK/KCK silahlı terör örgütünün olası eylemleri karşısında harekete geçti. Bitlis’te PKK/KCK operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

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Türk polisi şehir içinde teröre yardım eden şahıs ve terör örgütü üyelerine yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Bitlis​ Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi kapsamında operasyon düzenlendi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “Sosyal paylaşım sitelerinde terör örgütünü destekleyici ve övücü mahiyette paylaşımlar yaptığı tespit edilen Bitlis merkezli Tatvan, Ahlat ve Hizan ilçeleri olmak üzere 5 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 hedef şahıs gözaltına alınarak, adli işlemlere başlanıldı. Şahısların yapılan ev aramalarında, 2 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet yasaklı yayın ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi" ifadelerine yer verildi.