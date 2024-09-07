Bitlis'te sel felaketi: Bir köy sular altında kaldı, evler kullanılamaz hale geldi

07 Eylül 2024 01:15 - Güncelleme : 07 Eylül 2024 01:20

Bitlis’in Güroymak ilçesinde bir anda başlayan sağanak yağmur sele dönüştü. İlçeye bağlı Oduncular köyünde taşkınlar meydana geldi. Bir çok evde hasarlar oluşurken, çok sayıda ekip sev edildi.

Meteoroloji İstanbul için sağanak yağış uyarısı yaptı! Tarih belli oldu

Meteoroloji İstanbul için sağanak yağış uyarısı yaptı! Tarih belli oldu

Meteoroloji'nin uyarıları sonrası bazı kentlerde sağanak yağış hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Odunculular Köyünde akşam saatlerinde aniden başlayan sağanak yağmur sonucu sel baskını yaşandı.

ÇOK SAYIDA EV HASAR ALDI

Bir ev zarar görürken 3 ev ise ağır hasar aldı. AFAD ve Jandarma ekipleri olay yerine sevk edilerek gerekli çalışmalar başlatıldı. Yapılan ilk inceleme sonucunda 3 evin ağır hasarlı olduğu ve çok sayıda evde maddi hasar meydana geldiği aktarıldı.

AFAD ÇADIRLAR KURDU

AFAD ekiplerince selden etkilenen vatandaşlar için çadır kurulumu yapılırken, Çevre şehircilik İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Defterdarlık ve DSİ Müdürlüklerince de gerekli çalışmalar başlatıldı.

Konuyla ilgili AFAD Bitlis İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. “Akşam saat 18:00 civarlarında İlimiz de meydana gelen yoğun yağışlar sonucunda Güroymak İlçesi Oduncular köyünde sel baskını yaşanmıştır. AFAD ve Jandarma ekiplerimiz olay yerine sevk edilmiş olup, gerekli çalışmalar başlatılmıştır. Yapılan ilk inceleme sonucunda 3 evin ağır hasarlı olduğu, çok sayıda evde maddi hasarlı eşya hasarı oluşmuştur. AFAD ekiplerimizce vatandaşlarımız için çadır kurulumu yapılmıştır. Çevre şehircilik İl Müdürlüğü, Tarım İl Müdürlüğü, Defterdarlık ve DSİ Müdürlüklerimizce de gerekli çalışmalar yapılacaktır” denildi.