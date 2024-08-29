Bitlis'te şoke eden olay! Sokakta kedi sevdi gözünden çıkan şey doktorları bile hayrete düşürdü

29 Ağustos 2024 14:57 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 14:57

Kene kâbusu bir ile daha sıçradı! Bu kez can aldı: Sağlık müdürlüğünden önemli uyarı

Kene kâbusu bir ile daha sıçradı! Bu kez can aldı: Sağlık müdürlüğünden önemli uyarı

Kene ısırması sonucu nairovirüs adı verilen virüsün vücuda girmesiyle ortaya çıkan ve yüksek ateş belirtisiyle kendisini gösteren ölümcül bir enfeksiyondur Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, bir ilde daha görüldü. Bitlis Mutki'de ilçesinin kırsalında yaşayan 12 yaşındaki çocuk, sokakta gördüğü kedi ile oynadıktan sonra gözünde ağrı ve kaşıntı başladı.

Şikayetleri artan kız acile götürüldü. Yapılan tetkiklerde çocuğun gözünde kene olduğu tespit edildi. Göz kapağına yapışan kenenin alınması için hasta ameliyathaneye alındı.

OPERASYON BAŞARILI GEÇTİ

Yaklaşık yarım saat süren başarılı operasyonun ardından, çocuğun gözünden canlı bir kene çıkarıldı. Yapılan müdahalenin ardından hastanın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Hasta tekrardan kontrole gelmek üzere ilaç tedavisi verilerek taburcu edildi.

KIRSAL ALANDA VAKALAR ARTIYOR

Yaşanan vaka ile ilgili bilgi veren Op. Dr. Gökmen Reyhanlı, kene vakalarına dikkat çekerek “Mutki kırsalında yaşayan 12 yaşındaki hastamız, hastanemizin acil servisine göz ağrısı ve kaşıntısı şikâyeti ile başvurdu. Hastaya yapılan tetkikler sonucu gözde yabancı cisim tespit edilerek göz doktorumuza yönlendirildi.

'DİKKAT EDİN' UYARISI

Göz doktorumuz yaptığı muayene sonucu göz kapağına yapışan canlı keneyi ameliyathanede yaptığı başarılı operasyonla çıkardı. Hastamız aynı gün tekrar kontrole gelmek üzere ilaç tedavisi ile taburcu edildi.

Yaz aylarında bu tür vakalara sıkça rastlıyoruz. Özellikle kırsal kesimlerde yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın daha dikkatli olmasını öneriyoruz. Bu tarz şikayetleri olan vatandaşlarımızın belirtileri ciddiye alarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalarını istiyoruz” şeklinde konuştu.