Bitlis'te tarlaya yıldırım düştü! Çok sayıda yaralı var

15 Ekim 2024 22:39 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 22:41

Bitlis'in Hazan ilçesinde tarlaya yıldırım düştü. Yaralıların olduğu olayın ardından bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

Meteoroloji'den İstanbul dahil birçok ile uyarı: Yağış ve sis geliyor! İşte 15 Ekim 2024 hava durumu raporu

Meteoroloji'den İstanbul dahil birçok ile uyarı: Yağış ve sis geliyor! İşte 15 Ekim 2024 hava durumu raporu

Bitlis​'te akşam saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Tarlaya yıldırım​ düşmesi sonucu bazı vatandaşlar yaralandı.

5 KİŞİ YARALANDI

Olay Hizan​ ilçesine bağlı Yukarıayvacık Köyü Yaylalı mezrasında meydana geldi. Tarlaya yıldırım düşmesi sonucu Abdulmenaf Özal, Bayram Eren, Eyüp Zamur, Fikret Arıcı, Yusuf Kara yaralandı.

Yapılan ihbar üzerine köye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerine yönlendirilen ambulanslarla Hizan ve Tatvan Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı.

BİTLİS'TE 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre; Bitlis'te yağışlı hava hafta sonuna kadar sürecek. 5 günlük hava tahminine göre kentte çarşamba ve perşembe günü gök gürültülü sağanak yağışlı, cuma günü yağmurlu olacak. Cumartesi çok bulutlu olacak hava, pazar günü ise parçalı bulutlu seyredecek.