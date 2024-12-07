Bitlis'te zincirleme kaza! 25 araç birbirine girdi: Çok sayıda kişi yaralandı

07 Aralık 2024 10:03 - Güncelleme : 07 Aralık 2024 10:03

Bitlis-Tatvan karayolunda sabah saatlerinde yoğun sis ve buzlanmanın etkisiyle yaklaşık 25 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada ilk belirlemelere göre 31 kişi yaralandı.

Feci kaza Bitlis-Tatvan karayolu üzerinde bulunan Rahva Mevkiinde meydana geldi. Yoğun sis ve buzlanmanın etkili olduğu bölgede sabah saatlerinde tır, yolcu minibüsü, şehir içi minibüs ve çok sayıda otomobilin karıştığı bir zincirleme kaza yaşandı.

25 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Meydana gelen feci kazada kazaya karışan birçok araç kullanılamaz hale gelirken, ilk bilgilere göre yaklaşık 25 aracın karıştığı kazada 31 kişinin de yaralandığı bildirildi. Kaza sonrası oluşan araç yoğunluğu sebebiyle iki yönlü olarak yol trafiğe kapandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans, sağlık ekibi, kurtarma ekibi ve polis ekibi sevk edildi. Öte yandan, kaza sebebiyle kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu bölgede çalışmalar devem ediyor.