Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ı kabul etti! YPG destekçisi açıklamalara cevap verildi

12 Aralık 2024 18:48 - Güncelleme : 13 Aralık 2024 00:43

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Blinken ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Blinken'ın Türkiye ziyareti öncesinde yaptığı YPG destekçisi sözlerine atıf yapılarak cevap verildiği kaydedildi. İşte detaylar...

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken​'ın Türkiye​ temasları başladı. İlk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​ tarafından kabul edilen Blinken Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yerine Esenboğa Havalimanı'nda ağırlandı. Blinken'ı karşılamaya kimsenin gitmemesi de dikkat çekti. Zirvenin ana gündem başlığını Suriye oluşturdu. Blinken'ın ziyaret öncesi DAEŞ ile mücadelede YPG ile iş birliğine sürdürecekleri yönündeki açıklamalarına görüşmede yanıt verildi.

Blinken'ı, Esenboğa Havalimanı'nda, Dışişleri Protokol Genel Müdürü Büyükelçi Ahmet Cemil Miroğlu ve ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Michael Goldman'ın yanı sıra çok sayıda yetkili karşıladı.

BLINKEN'DAN TERÖR GRUPLARINA DESTEK: "ONLARLA ÇALIŞMAMIZ GEREKİYOR"

Blinken ziyaret öncesi açıklamalarında "PKK​ Türkiye için tehdit ancak Suriye'de yeni çatışmalara yol açmaktan kaçınmalıyız. Suriye'de terörle mücadele Erdoğan ile konuşacağımız konulardan biri. SDG, IŞİD mücadelesinde etkili oldu. Onlarla çalışmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANLIĞINDAN İLK AÇIKLAMA

Görüşme sonrası Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada Suriye'deki son gelişmelerin ve ABD - Türkiye ilişkilerinin ele alındığı vurgulandı. Blinken'ın sözlerine atıf yapılarak DEAŞ ile mücadelede Türkiye'nin tek mücadele etmiş NATO ülkesi olduğu vurgulandı. Ayrıca PKK'nın sahadaki durumu fırsata çevirme çabalarının da engelleneceği belirtildi.

Görüşme sonrası İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ı kabul etti. Kabulde Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri ikili ilişkileri, Suriye’deki son gelişmeler, küresel ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-ABD ilişkilerinin her alanda geliştirilmesi için Türkiye’nin gayretlerinin yeni dönemde de devam edeceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin en başından beri Suriye’nin toprak bütünlüğünün, birliğinin ve üniter yapısının korunmasından yana olduğunu, Suriye’deki kurumların ihyası ve yeniden imarı noktasında uluslararası toplumun birlikte çalışması gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’de faaliyet gösteren ve Türkiye için tehdit kaynağı olan, PKK/PYD/YPG ile DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere tüm terörist yapılanmalara karşı Türkiye’nin öncelikle kendi milli güvenliği için önleyici tedbirler alacağını, DEAŞ ile göğüs göğüse mücadele etmiş tek NATO ülkesi olarak, PKK ve uzantılarının sahadaki durumu fırsata çevirme gayretini engelleyeceğini, DEAŞ ile mücadelede zafiyet oluşmasına da asla müsaade etmeyeceğini söyledi. "