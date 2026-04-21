Böcek ailesi davasında otel sahibi ve ilaçlama firması sahibinin ifadeleri ortaya çıktı! Mahkeme başkanından tepki

İstanbul Fatih’te konakladıkları oteldeki hatalı ilaçlama sonucu hayatlarını kaybeden Böcek ailesinin davasından savunmalar ortaya çıktı. Böcek ailesi davasında otel sahibi ve ilaçlama firması olaya ilişkin savunmasını yaptı. Otel sahibi tutuklu sanık Hakan Oğlak ölüm sebebinin ilaçlamadan farklı olduğunu iddia etti.

Böcek ailesi davasına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Almanya’dan 9 Kasım 2025’te İstanbul’a gezmek için gelen 13 Kasım 2025’de ‘zehirlenme’ iddiasıyla hayatlarını kaybeden anne Çiğdem Böcek (27) baba Servet Böcek (38) ile 3 yaşındaki Masal ve 6 yaşındaki Kadir Muhammet Böcek’in ölümlerine ilişkin 5’i tutuklu 6 sanık bugün ilk kez hakim karşısına çıktı.

Almanya'dan İstanbul'a gelen bir ailenin 'zehirlenme' iddiasıyla hayatını kaybetmesiyle ilgili davada, otel sahibi ve ilaçlama firması sahibinin de aralarında bulunduğu 6 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı.
Anne Çiğdem Böcek (27), baba Servet Böcek (38) ile çocukları 3 yaşındaki Masal ve 6 yaşındaki Kadir Muhammet Böcek, 13 Kasım 2025'te ölmüştü.
Otel sahibi tutuklu sanık Hakan Oğlak, ailenin ölümünün ilaçlamaya bağlı olduğuna inanmadığını ve otelde yapılan incelemelerde ilaçlama şirketinin sertifikasının olup olmadığını anlayamadığını belirtti.
Resepsiyon görevlisi tutuklu sanık Muhammad Moeen Ud Din Chishti, ilaçlamadan haberinin olmadığını ve aile fertlerinin yedikleri şeyden dolayı kustuğunu söylediğini ifade etti.
DSS ilaçlama firması sahibi tutuklu sanık Zeki Kışı, ilaçlama işiyle ilgili hiçbir bilgisi olmadığını, sadece firma sahibi olduğunu ve çalışanlara eğitim vermediklerini belirtti.
İlaçlamayı yapan tutuklu sanık Doğan Cağferoğlu, otelde 101 numaralı odada 20 dakika ilaçlama uygulaması yaptığını ve ilacı suyla seyreltip sıktığını, ayrıca bir jel bıraktığını anlattı.
İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, 5 tutuklu sanık, 1 tutuksuz sanık ile tarafların avukatları ve müşteki aile hazır bulundu.

"AİLENİN ÖLÜMÜNÜN İLAÇLAMAYA BAĞLI OLDUĞUNA İNANMIYORUM"

Duruşmada savunma yapan otel sahibi tutuklu sanık Hakan Oğlak, olayın meydana gelmesinden ötürü üzüntü duyduğunu belirterek şunları söyledi:

Ben uzun yıllardır otellerde garsonluk yaptım. Benim canım feda olsaydı da, bu aile ölmeseydi. Malım mülküm yansaydı da, bu aile yaşasaydı. Olayın yaşandığı dönem bacağımdaki sıkıntıdan dolayı tedavi oluyordum. Bu nedenle otel ile ilgilenemedim. Halil diye bir arkadaş beni aradı ve bana, ‘101 numaralı odada haşere şikayeti var, ne yapalım?’ dedi. Ben de, ‘ilaçlama şirketini arayın’ dedim. Bildiğim kadarıyla birkaç gün sonra gelip ilaçlamışlar. Biz o odayı 2 gün boyunca kapalı tuttuk. O şirketi seçmemizin nedeni Google puanı ve sitelerindeki referans otellerden kaynaklıydı. 101'de yapılan ilaçlamanın 202’yi etkilemesi imkansızdır. Çünkü iki oda arasında havalandırma yolu yoktu. Biz daha önce de ilaçlama yaptık ama kimse bundan zarar görmedi. Ailenin ölümünün ilaçlamaya bağlı olduğuna inanmıyorum. İlaçlamayı zaten ben yapmadım. Otelde yapılan incelemelerde, ilaçlama şirketinin sertifikasının olup olmadığını, tarım ve ilçe ekipleri bile anlayamadı, ben nasıl bilebilirim ki? Ben 5 aydır işlemediğim bir suçtan dolayı tutukluyum. Benim olayda herhangi bir kusur ya da ihmalim yok. Ben bu ilaçlamayı profesyonel bir firmaya yaptırdım. Ben bu ilaç firmasının ruhsatının iptal edildiğini nereden bilebilirdim?

''İLAÇLAMADAN HABERİM YOKTU''

Savunmasında, Böcek ailesinin çocuklarının akşam saatlerinde kustuğunu söyleyen resepsiyon görevlisi tutuklu sanık Muhammad Moeen Ud Din Chishti, "Sabah otele çalışmak için geldim. 101 numaralı odanın kapısı ilaçlamadan dolayı kapalıydı. Servet Böcek ve Çiğdem Böcek, çocuklarının yedikleri şeyden dolayı kustuğunu, odayı temizlememizi söyledi, biz de temizledik. Gece 00.00'de otelde kusma kokusu vardı. Gece 01.00’da, acıktığım için yemek yemeye gittim. Otelin kapısını da kilitledim. Çıkarken anahtarı da cama yapıştırdım. Yemek yedikten sonra otele giderken kapının önünde ambulans gördüm. Kapıyı açtım ve aileye yardım ettim. Bu olaydan dolayı çok üzgünüm. İlaçlamadan benim haberim yoktu. Bana bir şey demediler. Ben bu otelde geçici çalışıyordum. Beni işe Ali Duran isimli şahıs aldı onun yerine bakıyordum" şeklinde konuştu.

"BENİM İLAÇLAMA İŞİYLE İLGİLİ HİÇBİR BİLGİM YOKTUR"

DSS ilaçlama firması sahibi tutuklu sanık Zeki Kışı savunmasında, "2019 yılında şirkete sertifika almak için başvurduk. Sonrasında pandemi çıktı alamadık. Bu şirketi Sinan ile beraber kurduk. İlaçların isimleri var. İlaçların neye iyi geldiğini ustalar bilir. Ben, ilaç satın almam, ayarladığım ustalara parayı veririm, ilacı alırlar. Benim ilaçlama işiyle ilgili hiçbir bilgim yoktur. Ben sadece firma sahibiyim. İşlemlerle alakalı bilgim yok. Tek bilgim, 2-3 ay eğitim aldık, bu kadar. Biz çalışanlara eğitim vermedik" dedi.

Bunun üzerine mahkeme başkanı sanığa, "Kimse hakkında bilgin yok, ilaç hakkında bilgin yok. Çalıştırdığın insanlar işinin ehli bile değil. Bu işin olabileceğini ön göremedin mi?’ dedi. Sanık bu soruyu yanıtsız bıraktı.

Savunma yapan ilaçlama firması sahibinin oğlu tutuklu sanık Serkan Kışı ise, "Ben ilaçlama firmasından önce İBB iştiraki İGDAŞ’ta çalıştım. Çocuğum yeni doğduğundan dolayı işten ayrıldım. 5-6 sonra babamın yanına gittim işlerde yardım etmek amacıyla. Firmadan bir yetkim yoktur. İlaçlamayı yapan kişi Sinan Gözübek’tir. Sinan, hastalanan çocuğu ziyaret etti. Bu HTS kayıtlarında sabittir" dedi.

İLAÇLAMAYI YAPAN KİŞİNİN İFADELERİ

İlaçlamayı yapan tutuklu sanık Doğan Cağferoğlu’da savunmasında, "Serkan ve Zeki’yi bizim mahalleden tanırım. Kızım doğduktan sonra eşim ve ben işten çıkarıldık, maddi olarak zor durumdaydık. Serkan bana mesaj attı, ‘boşta kaldıysan bize gel daha sonra iş bulursan gidersin’ dedi. Ben ilk birkaç hafta diğer şirketlerden haber bekledim ses gelmeyince kabul etmek zorunda kaldım. Kısa bir konuşmamız oldu. Serkan bana ilaçlama için konuştuğum iş ile ilgili, ‘biz temizlik firmayız, sen de temizlik personeli olarak geçeceksin’ dedi. Gerekli eğitimler bana sözlü olarak verdi ve Ağustos ayının başında tek başıma çıkmaya başladım. Şirket tamamen Whatsapp üzerinden yürütülüyordu. Randevu, hesap ve uygulama olarak 3 ayrı grup vardı. Randevular Serkan diye kaydettiğim numaradan geliyordu. Sonra ne yazık ki bu olay geldi ve biz 11 Kasım’da otele gittik. 20 dakika uygulama yaptık resepsiyonda. Eyüp diye birisi vardı sordum 101 numaralı odayı gösterdi. Biz orada 2 çeşit uygulama yaptık, ilacı suyla seyreltip sıktım, sonra da bir tabağa plastik jel döküp onu odaya bıraktım. Ardından işlem bitti ve ben otelden çıktım" diye konuştu.

Duruşmada tüm sanıkların savunmaları tamamlandı.

