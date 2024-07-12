Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci dükkanlar sinek avlayınca isyan etti! Pahalı değil algı yapıyorlar

12 Temmuz 2024 13:08 - Güncelleme : 12 Temmuz 2024 13:17

Dünyanın en önemli turizm destinasyonları arasında gösterilen Bodrum'da fiyatlar cep yakıyor.

Fiyatlar da turist rakamlarına yansıdı.

Kurban Bayramı sonrası yerli turisti çekmekte zorlanan Bodrumlu turizmciler, bu durumdan şikayet ederken geçen seneye göre gelen turistlerde, iç pazarda yüzde 20'lik bir daralma yaşandı.

FİYATI EN ÇOK KONUŞULAN LAHMACUN

Bodrum'da ortalama fiyatlara bakılınca bu senenin de zam şampiyonu lahmacun oldu.

An itibarıyla beldede esnaf tarafından; lahmacun + ayran 950 liradan, makarna 700 liradan, bir top dondurma 250 liradan, bir bardak çay 90 liradan ve su ise 50 liradan satışa sunuluyor.

Bodrum Belediye Başkanı'ndan fiyat savunması

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ise kamuoyunda Bodrum'un pahalı gösterilmesine tepki gösterdi.

Halk TV'ye konuk olan Tamer Mandalinci, Bodrum'un çok pahalı olduğunu söylemenin bir algı operasyonu olduğunu belirtip, şu ifadeleri kullandı;

"Bodrum’un pahalı olduğu algısı her yıl olduğu gibi sene başında lahmacun endeksi ile gündemde. Lahmacun Bodrum plajlarında her gün tüketilen bir şey değil ama ne hikmetse birtakım kimseler lahmacun ile Bodrum’u özdeşleştirip Bodrum’da pahalılık algısı vurmaya çalışıyor.

"ZAM YAPILMAK ZORUNDA"

Bodrum’daki pahalılık algısıyla bize haksızlık yapılıyor. Geçen yıla kıyasla her şeye zam geldi tabii ki Bodrum’da, işletme sahipleri bunu fiyatlara yansıtmak zorunda. Bodrum vatandaşlara geniş yelpaze sunuyor. Bodrum’da 200 liraya da yemek yersiniz 2 bin 500 euroya da yemek yersiniz."