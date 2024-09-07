Bodrum Belediyesi borç batağında! 1800 gayrimenkule haciz konuldu

07 Eylül 2024 09:43 - Güncelleme : 07 Eylül 2024 09:53

Muğla'da Bodrum Belediyesi borca battı. Toplamda 900 milyon TL’lik borcu olduğu belirlenen belediyeye ait bin 800 gayrimenkule haciz konulurken bazı taşınmazlar satışa çıkartıldı.

Belediyelerin zamanlar ödeyemedikleri borçlar, ağır bir yüke dönüştü.

Geçen hafta açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, belediyelerin 96 milyar liralık SGK borcunun, seçimden sonraki 2 ayda 120 milyar liraya yükseldiğini belirtti.

Türkiye'nin gözde tatil beldelerinden Bodrum'da da belediye, borç batağına saplanmış durumda.

Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum Belediye Meclisi'nin Eylül ayı oturumunda dikkat çekici bir mali tabloyu gözler önüne serdi.

2 MİLYARLIK BORCA KARŞILIK 1800 GAYRİMENKULE EL KONULDU

Mandalinci, belediyenin yaklaşık 2 milyar TL'lik bir borç yükü altında olduğunu ve belediyeye ait 1800 gayrimenkule haciz işlemi uygulandığını belirtti.

Belediyenin mali durumunu iyileştirmek amacıyla, belediyeye ait 11 farklı parselin satışa çıkarılması için meclis kararı alındı. Yapılan oylama sonucunda, bu arazilerin satışına onay verildi.

Satışa sunulacak gayrimenkuller arasında, Gündoğan Mahallesi'nde yer alan 218 ada 1 parsel, 586 ada 8 parsel, Yeniköy Mahallesi'nde bulunan 1223 ada 2 parsel ile Gökçebel Mahallesi'ndeki 757 ada 1 parsel ve 577 ada üzerindeki 145, 146, 147, 150, 151, 152, 153 ve 154 numaralı parseller dikkat çekiyor.

BELEDİYE ÖDEME YAPAMADIĞI İÇİN BORÇ ARTIYOR

Sabah'ın haberine göre; Mandalinci, bir ay önce Muğla Vergi Dairesi Müdürü tarafından makamlarına davet edildiklerini belirtti. Görüşmede belediyenin toplamda 500 milyon TL vergi borcunun olduğu, bu borcun 250 milyon TL’sinin yapılandırma kapsamında, geri kalan 250 milyon TL’sinin ise yapılandırılamadığı bilgisinin kendilerine iletildiğini söyledi. Ayrıca, o dönem borcun aylık faizinin 40 milyon TL olduğuna, ancak sonraki aylarda bu faizin 50-60 milyon TL'ye kadar çıkabileceğine dikkat çekti.

Mandalinci, ödeme yapamadıkları için yapılandırmanın da mümkün olmadığını vurgularken, yetkililerin kendilerine alternatif bir çözüm önerisi sunduğunu ifade etti:

"Bize 'o halde bir mülk verin, trampa yoluna gidelim ya da bize bir arsa tahsis edin, karşılığında borcunuzu kapatalım' dediler."

SGK BORCU 900 MİLYON TL'DEN FAZLA

Mandalinci, SGK borcunun Gıda A.Ş. ile birlikte 900 milyon TL’yi aştığını belirterek,

Aylık personel maaş ödemeleri yalnızca belediye bünyesinde 63 milyon TL civarında. Bu borçlara eklenen faizler de ciddi bir yük oluşturuyor ve ne yazık ki artık herhangi bir yapılandırma imkânımız kalmadı ifadelerini kullandı.

Mandalinci ayrıca, belediyeye ait tüm gayrimenkullerin hacizli olduğunu vurgulayarak, tam 1.800 taşınmazın üzerinde haciz bulunduğunu söyledi.