Bodrum'a gelenden ayakbastı parası! Belediye başkanından tepki çeken öneri

10 Ağustos 2024 11:58 - Güncelleme : 10 Ağustos 2024 12:15

Ne Antalya ne Bodrum! Tatilciler akın akın oraya gitti

Ne Antalya ne Bodrum! Tatilciler akın akın oraya gitti

Muğla ili; Bodrum, Marmaris ve Fethiye gibi ünlü destinasyonlara sahip.

Dünyanın önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Muğla; denizi, kumu, güneşi kadar tarihi ve doğal güzellikleri, antik kentleri, lüks konaklama tesisleriyle de öne çıkıyor.

Doğal güzellikleri ve antik kentleriyle dikkati çeken 350 bin yatak kapasiteli Muğla, bu yıl da yerli ve yabancı çok sayıda misafiri konuk ediyor.

TOPLANTIDA DİKKAT ÇEKEN ÖNERİ

Muğla Büyükşehir Belediyesi Ağustos ayı Meclis toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras başkanlığında gerçekleştirildi.

17 maddenin görüşüldüğü Ağustos Ayı meclis toplantısında Ahmet Aras'tan dikkat çeken bir öneri geldi.

"TURİSTLERDEN HASAR VERGİSİ ALINSIN"

Turistlerin kentte geçirdiği süre boyunca hasar vergisi alınması gerektiğini söyleyen Aras, her turistten kentten ayrılırken hasar vergisi alınması lazım diye konuştu.

"KONUYLA İLGİLİ ÇALIŞMAYI BAKANLIĞA SUNACAĞIZ"

Hollanda’da 32 euro konaklama vergisi alındığına dikkat çeken Başkan Aras, şunları söyledi:

"Buraya gelen turistin kente bıraktığı bazı hasarlar var. Trafik, plaj kullanımı, ürettiği çöpler, kullandığı su ve kanalizasyon bunlar kente birçok hasar bırakıyor. Karşılığında ise hiçbir gelir elde edemiyoruz.

Buradaki büyük şirketlerin vergi merkezleri İstanbul ve Ankara’da olduğundan; vergiden de pay alamıyoruz. Bunun önüne geçmek için de buraya gelen turist kente bıraktığı hasar için kullanma bedeli olarak bir bedel ödesin.

Bunun çalışmasını da yapıp yakında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza veya Hazine ve Maliye Bakanlığımıza da sunacağız."