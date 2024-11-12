Bodrum'da dehşet! Kardeşini ailesiyle birlikte markette yaktı: Ölü ve yaralılar var

12 Kasım 2024 03:20 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 03:35

Bodrum'da adının Erkan Sekmen olduğu öğrenilen şahıs husumetli olduğu ağabeyinin marketini bastı. İçeride ailesi de bulunduğu sırada marketi ateşe verdi. Ağabeyini ve ailesini cayır cayır yaktı. Olay sonrası acı haber geldi.

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan bir market yanmaya başladı. Olayın cinnet getiren bir ağabeyin kardeşinin marketini ateşe vermesinden dolayı başladığı öğrenildi. Detaylar kan dondurdu.

BENZİNLE MARKETİ YAKARAK PATLATTI

47 yaşındaki Erkan Sekmen, kavgalı bulunduğu ağabeyinin marketine gitti. Elinde benzin bidonuyla markete giden sekmen 49 yaşındaki ağabeyi Hakan Sekmen ile tartışmaya başladı. Büyüyen atışma üzerine benzini döktü ve marketi patlattı. olayda Erkan Sekmen ve Hakan Sekmen ile Hakan Sekmen'in oğulları Y.E.S. (23), Y.H.S. (15), eski eşi Ö.Ş. ve yanında çalışan S.U.(24) yaralandı.

AĞABEY KURTARILAMADI

Yaralılardan Erkan Sekmen Amerikan Hastanesi'ne kaldırılırken diğer yaralılar Bodrum Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Vücudunun büyük bölümünde yanıklar oluşan 2 çocuk babası Hakan Sekmen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ağır yaralanan Erkan Sekmen'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan bölge sakinleri iki kardeş arasında daha önce de sık sık kavga çıktığını dile getirdiler.