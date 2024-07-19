Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Bodrum'da gıda zehirlenmesi: 16 tatilci hastaneye kaldırıldı

Bodrum'da gıda zehirlenmesi: 16 tatilci hastaneye kaldırıldı

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
19 Temmuz 2024 05:14 - Güncelleme : 19 Temmuz 2024 05:18
Bodrum&#039;da gıda zehirlenmesi: 16 tatilci hastaneye kaldırıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir otelde konaklayan 16 tatilci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Yalıkavak Mahallesi'ndeki bir otelde konaklayanlardan bazılarının karın ağrısı, bulantı ve kusma şikayetinde bulunması üzerine otele sağlık ekipleri sevk edildi.

Çeşitli hastanelere kaldırılan 16 tatilci, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, tatilcilerin akşam yediği yemeklerden incelenmek üzere numune alınacağı öğrenildi.

İlgili Haberler

Kaynak: Anadolu Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...