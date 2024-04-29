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29 Nisan 2024 19:30 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 19:35

Bodrum'da hayvan katliamı! Minik canları zehirleyerek öldürdüler 

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kimliği henüz belli olmayan kişiler tarafından bırakılan zehirli maddeyle, 5 köpek ve 2 kedi zehirlendi. Hayvanlardan 3'ü yapılan müdahale ile kurtulurken, 4'ü telef oldu. 

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: TGRT Haber
Bodrum&#039;da hayvan katliamı! Minik canları zehirleyerek öldürdüler 

Yalıçiftlik Mahallesi'nde meydana gelen korkunç bir olayda, kimliği henüz tespit edilemeyen şahıslar tarafından bırakılan zehirli maddeler nedeniyle bir grup hayvan zehirlendi.

Bir ay önce bu mahalleye taşınan Gizem Sümer, kendi köpeğini ölü bulduğunu ve ayrıca evinin etrafında bir köpek ve bir kedi daha ölü olarak bulduğunu ifade etti.

İhlas Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Sümer'in bir komşusunun üç köpeği de zehirli madde yüzünden etkilendi, ancak bu köpekler sahipleri tarafından zamanında fark edilerek tedavi altına alındı ve kurtarıldı. Bölgedeki inşaat işçileri de bir kedinin zehirlenerek öldüğünü bildirdi.

Bodrum'da hayvan katliamı! Minik canları zehirleyerek öldürdüler  - 1. Resim

"BAŞKA HAYVANLAR BU ŞEKİLDE ÖLMESİN"

İsmi Yoda olan köpeğin sahibi Gizem Sümer, "Ben Yalıçiftlik'e yeni taşındım. Bir ay oldu. Dün maalesef köpeğimi ölü buldum, zehirlenmiş. Dün akşam da bir tane ölü kedi buldum. Bu sabah evimin bahçesinin yukarısında bir ölü köpek daha buldum. Bir komşumun 3 tane köpeğini zehirlemişler. Onlar fark edip zeytinyağı içirmişler. Kusunca iyileşmişler, bir tanesi pek iyi değilmiş. Onlara köylülerden birisi köpeklerini öldüreceğini söylemiş fakat kim yaptı, nasıl oldu hiç bilmiyorum. Kameralara bakacağım ama ben başka hayvanların da başka bu şekilde ölmesini istemiyorum. 

Bodrum'da hayvan katliamı! Minik canları zehirleyerek öldürdüler  - 2. Resim

Elimden ne geliyorsa yapmak istiyorum. Bodrum Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü'nden gelip ölü köpekleri aldılar" diyerek hayvanların zehirlenmesine tepki gösterdi.

Kaynak: TGRT Haber
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