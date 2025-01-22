Bodrum'da hortum paniği! Vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı

22 Ocak 2025 05:45 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 06:00

Bodrum'da akşam aralıklı yağışın ardından hortum meydana geldi. İlçede korku dolu anlar yaşanırken hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Muğla’nın Bodrum​ ilçesi Merkez Marina bölgesinde bir anda hortum​ ortaya çıktı. Çevredeki vatandaşları ve yat sahiplerini paniğe sevk eden hortum, kısa sürede etkisini gösterip hızla yükseldi.

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

Hortum, limana ulaşmadan etkisini kaybetti. Can ve mal kaybının yaşanmadığı olayda, bazı vatandaşların yaşadığı korku dolu anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Görüntülerde hortumun kısa süre içinde yükselip ardından dağıldığı ve çevredeki insanların panik​ anları yer aldı.