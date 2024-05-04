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04 May 2024 02:50 - Güncelleme : 04 May 2024 03:18

Bodrum'da içme suyu hattında patlama! Yollar göle döndü

Bodrum’un Torba Mahallesi'nde ana isale hattı patladı, yollar adeta göle döndü.

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Torba Rıza Anter Caddesi Yeni Otogar önünde ana isale hattı patladı.

TONLARCA SU YOLA AKTI

Patlama sonrası tonlarca su yola doğru aktı. Yol, dereye döndü.

Bodrum'da içme suyu hattında patlama! Yollar göle döndü - 1. Resim

İhbarın ardından zabıta, polis ve MUSKİ ekipleri bölgeye sevk edildi. Yolda trafik akışı alternatif güzergahtan kontrollü olarak sağlanıyor.

Bodrum'da içme suyu hattında patlama! Yollar göle döndü - 2. Resim

Patlağın olduğu noktada onarım için çalışma başlatılacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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