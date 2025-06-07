Bodrum'da işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın

Muğla’da Bodrum ilçesinde İslamhaneleri Mahallesi'ndeki bir şantiyede çalışanların kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. Alevleri fark eden şantiye çalışanları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

KONTEYNER KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri hızla büyüyen yangına müdahale etti. Yoğun çalışmalar sonucu kontrol altına alınan yangında konteynerler kullanılamaz hale geldi. Can kaybı ve yaralanma olmazken elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.