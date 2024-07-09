Bodrum'da orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

09 Temmuz 2024 14:53 - Güncelleme : 09 Temmuz 2024 15:54

Canan Karatay 'en doğru zaman' diyerek tavsiye etti! Hasta olmak istemeyen saate baksın

Canan Karatay 'en doğru zaman' diyerek tavsiye etti! Hasta olmak istemeyen saate baksın

Bodrum'da ormanlık alanda başlayan yangın korku dolu anlar yaşattı.

14.15 sıralarında başlayan yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

TÜM EKİPLER SEFERBER EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Alevleri kontrol altına almak için ekipler karadan yoğun çaba sarf ederken, söndürme çalışmalarına 5 helikopter ve 5 uçakla da havadan destek veriliyor. Bölgede rüzgarın da etkili olması sebebiyle yangın geniş bir alana yayılırken, bölgede bulunan vatandaşlar da çalışmalara destek veriyor.