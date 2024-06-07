Bodrum'da sıcaklık 48 dereceye çıktı! Deniz bile kaynıyor

07 Haziran 2024 15:48 - Güncelleme : 07 Haziran 2024 16:04

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinin başında gelen Bodrum kavurucu sıcaklarla mücadele ediyor. Nefes almakta bile zorluk çekilen kentte termometreler 48 dereceyi gösterdi.

DENİZ BİLE 23 DERECE!

Nem oranının yüzde 40'a ulaştığı, deniz suyu sıcaklığının da 23 derece olarak ölçüldüğü adeta çöl sıcaklığına ulaşan ilçede vatandaşlar gölgede oturmayı tercih etti. Kavurucu sıcaklar nedeniyle vatandaşların gölge alanlarda durması ise dikkatlerden kaçmadı Sıcakların önümüzdeki günlerde daha artacağı öğrenildi.





Öte yandan, Bahamalar Bayraklı 180 metre boyundaki Seabourn Encore isimli kurivaziyer gemisinden de Amerikalı 560 yolcu ve 416 personel Bodrum'a geldi. Gölge yerlerde gezmeyi tercih eden turistler Bodrum'un tarihi ve kültürel alanlarını gezdi.