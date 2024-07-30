Bodrum'da şiddete maruz kalan doktorla ilgili Bakanlıktan açıklama

30 Temmuz 2024 05:21 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 05:58

Tüm maddeler kabul edildi! Sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifi yasalaştı

Tüm maddeler kabul edildi! Sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifi yasalaştı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, Ortakent Mahallesi 12 No’lu Aile Sağlık Merkezi’nde ateş şikayetiyle sağlık merkezine gelen Engin S. (55) ile Dr. Mustafa Hürkal Tezvar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle karşılıklı darp yaşandı. Dr. Tezvar, kavga sırasında fenalaşarak kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Sağlık Bakanlığı, Muğla'nın Bodrum ilçesinde şiddete maruz kalan doktorla ilgili açıklamad bulundu.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada sağlık çalışanlarına şiddete karşı mücadelede kararlılık vurgusu yapılarak, "Muğla'nın Bodrum ilçesinde görevi başındayken şiddete maruz kalan Aile Hekimi Dr. Mustafa Hürkal Tezvar, hastaneye kaldırılmıştır. Hekimimizin yoğun bakımda tedavisi devam etmektedir. Hekimlerimize, hemşirelerimize, hastanelerimizde görevli tüm personelimize karşı uygulanan şiddeti asla kabul etmiyoruz. Bu konuda kararlılıkla mücadele edeceğiz" ifadelerine yer verildi.