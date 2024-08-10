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Bodrum'da su krizi büyüyor! Turizm şehrinde barajlar kapatıldı

Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
10 Ağustos 2024 13:56 - Güncelleme : 10 Ağustos 2024 14:03

Muğla'nın gözde turizm merkezi Bodrum, tarihinin en ciddi su krizlerinden biriyle karşı karşıya. Bodrum ilçesindeki su kesintisi, yağış eksikliği ve artan turist sayısıyla daha da derinleşti. Mumcular Barajı'ndaki su seviyesi düşünce, evlere tankerlerle su taşınmaya başlandı.

Her yaz olduğu gibi gözde tatil beldesi Bodrum'da bu yıl da su kıtlığı yaşanıyor .

Bodrum'da yaşanan su krizi, turizm sezonunun zirve yaptığı bir dönemde büyük endişe oluşturuyor.

Mumcular Barajı'nın kapanmasının ardından, Bodrum'un su ihtiyacı Geyik Barajı ve yer altı su kaynaklarından karşılanmaya çalışılıyor.

Bodrum'da su krizi büyüyor! Turizm şehrinde barajlar kapatıldı - 1. Resim

SU SEVİYESİ YÜZDE 31'E KADAR DÜŞTÜ 

Ancak Geyik Barajı'nda da durum parlak görünmezken su seviyesi hızla azalarak yüzde 31'e kadar geriledi.

Bu durum, Bodrum'un çeşitli bölgelerinde su kesintilerinin yaşanmasına neden oldu.

Bodrum'da su krizi büyüyor! Turizm şehrinde barajlar kapatıldı - 2. Resim

VATANDAŞLAR İSYAN ETTİ

Özellikle yarımadanın yüksek kotlarında yer alan Gürece, Bitez ve Çırkan gibi mahalleler, bu kesintilerden en çok etkilenen yerler oldu.

Suların akmadığı bu bölgelerde, vatandaşlar günlük yaşamlarını sürdürebilmek için çareyi su depolarını doldurmakta buldu.

Bodrum Belediyesi, halkın mağduriyetini en aza indirmek amacıyla hızlı bir şekilde su tankerleriyle kesinti yaşayan mahallelere su taşımaya başladı.

Bodrum'da su krizi büyüyor! Turizm şehrinde barajlar kapatıldı - 3. Resim

HALK KALICI ÇÖZÜM İSTİYOR 

Belediye ekipleri, su taleplerine yetişebilmek için yoğun bir çaba harcarken, vatandaşlar ise kesintilerin bir an önce sona ermesi için yetkililerden acil ve kalıcı çözümler bekliyor.

Krizin ortasında kalan Bodrumlular, sıcak yaz günlerinde temel ihtiyaçlarını karşılamak için tankerlerle gelen suya bağımlı hale geldi.

Yaklaşık 25 gündür su sıkıntısı çektiğini belirten bir vatandaş ise, sadece zorunlu ihtiyaçlarını giderebildiklerini onun haricinde temizlik yapamadıklarını belirterek zor durumda kaldıklarını belirtti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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