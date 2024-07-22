Bodrum'da taksi durağında dehşet! Ellerinde sopalarla geldiler

22 Temmuz 2024 14:53 - Güncelleme : 22 Temmuz 2024 14:55

Niğde'de dehşet anları kamerada! Yine başıboş köpek saldırısı: "Biri dudağımdan diğeri kolumdan tuttu"

Niğde'de dehşet anları kamerada! Yine başıboş köpek saldırısı: "Biri dudağımdan diğeri kolumdan tuttu"

Muğla'nın Bodrum ilçesinde taksici dehşeti yaşandı.

Gece saatlerinde A.Ş. isimli vatandaş, eski otogar yanındaki akaryakıt istasyonundan otomobiliyle çocuklarını aldığı sırada O.K. isimli taksici bölgeye geldi. İddiaya göre O.K., A.Ş.’yi korsan taksici zannederek darp etti.

5 KİŞİ TAKSİ DURAĞINI BASTI

Olaydan bir süre sonra, taksici tarafından darp edilen A.Ş.’nin yakınlarından 5 kişi, ellerinde sopalarla eski otogardaki taksi durağını bastı. Taksicilerin sopalarla darp edildiği baskında A.Ş., O.K. ve M.B. hafif şekilde yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili 8 kişinin ifadesine başvuruldu.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Olayın fitilini ateşlediği iddia edilen O.K.'nin verdiği ifadesinde, durakta beklediği esnada A.Ş. ve yanındakiler tarafından durduk yere darp edildiğini ve sebebini bilmediğini söylediği öğrenildi. Öte yandan, taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.