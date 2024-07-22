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Bodrum'da taksi durağında dehşet! Ellerinde sopalarla geldiler

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
22 Temmuz 2024 14:53 - Güncelleme : 22 Temmuz 2024 14:55

Bodrum'da korsan taksici zannedilen A.Ş taksici tarafından dövüldü. Olaydan bir süre sonra dayak yiyen adamın yakınları ellerinde sopalarla taksi durağını bastı. İlk belirlemelere göre olayda 3 kişi yaralandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde taksici dehşeti yaşandı.

Gece saatlerinde A.Ş. isimli vatandaş, eski otogar yanındaki akaryakıt istasyonundan otomobiliyle çocuklarını aldığı sırada O.K. isimli taksici bölgeye geldi. İddiaya göre O.K., A.Ş.’yi korsan taksici zannederek darp etti.

5 KİŞİ TAKSİ DURAĞINI BASTI

Olaydan bir süre sonra, taksici tarafından darp edilen A.Ş.’nin yakınlarından 5 kişi, ellerinde sopalarla eski otogardaki taksi durağını bastı. Taksicilerin sopalarla darp edildiği baskında A.Ş., O.K. ve M.B. hafif şekilde yaralandı.

Bodrum'da taksi durağında dehşet! Ellerinde sopalarla geldiler - 1. Resim

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili 8 kişinin ifadesine başvuruldu.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Olayın fitilini ateşlediği iddia edilen O.K.'nin verdiği ifadesinde, durakta beklediği esnada A.Ş. ve yanındakiler tarafından durduk yere darp edildiğini ve sebebini bilmediğini söylediği öğrenildi. Öte yandan, taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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