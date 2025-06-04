Bodrum'daki marinada tekne havaya uçtu! Yaralılar var

Muğla'nın Bodrum ilçesinde özel bir marinadaki akaryakıt istasyonuna ikmal için yanaşan bir tekne havaya uçtu. Meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre yaralıların olduğu belirtildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki özel bir marinada yer alan akaryakıt istasyonuna yakıt ikmali için yanaşan bir tekne havaya uçtu. Büyük bir gürültüye neden olan patlama sonrası bölgede yangın çıktı.

Yapılan ihbar sonrası olay yerine itfaiye, polis, sağlık ekipleri ile denizden Kıyı Emniyet, Sahil Güvenlik ve Bodrum Deniz Kurtarma ekipleri sevk edildi.

3 KİŞİ YARALANDI

Olayda 3 kişinin yaralandığı öğrenildi. Yerel kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, yaralılardan Mustafa Ö.'nün bacağının kırıldığı, ismi henüz öğrenilemeyen bir diğer yaralının omzunun çıktığı, Taner Ş. adlı yaralının ise genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, ekiplerin bölgede inceleme çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.