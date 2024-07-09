Boğaz'a deniz dolmuşları geliyor: Seferler 15 Temmuz'da başlayacak
Editör: Merve Yaz / Kaynak: Anadolu Ajansı
09 Temmuz 2024 17:14 - Güncelleme : 09 Temmuz 2024 17:22
Şehir Hatları tarafından Haliç Tersanesi'nde yapılan 3 deniz dolmuşu, 15 Temmuz Pazartesi gününden itibaren İstinye-Küçüksu ve Beykoz-Sarıyer hatlarında sefere başlayacak. 30 kişi kapasiteli dolmuşların ücretleri ise Şehir Hatları'nın tarifesinde uygulanacak.
İstanbulluları rahatlatacak yeni bir hat daha uygulamaya konuluyor.
İLK ETAPTA 3 DOLMUŞ SEFERE ÇIKACAK
Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Şehir Hatları tarafından Haliç Tersanesi'nde yapılan 3 deniz dolmuşu, 15 Temmuz Pazartesi gününden itibaren İstinye-Küçüksu ve Beykoz-Sarıyer hatlarında sefere başlayacak.
ŞEHİR HATLARININ ÜCRET TARİFESİ UYGULANACAK
Toplu ulaşım seferlerinde kullanılmak üzere ilk etapta 7 deniz dolmuşunun üretimine, Haliç Tersanesi'nde martta başlandı.
Bugüne kadar üretimi tamamlanan 3 deniz dolmuşu, İstinye-Küçüksu ve Beykoz-Sarıyer hatlarında sefer yapacak.
Kompozit malzemeden, vakum infizyon yöntemiyle üretilen bir deniz dolmuşu, tek seferde 33 yolcu taşıyabilecek.
15 Temmuz Pazartesi günü sefere başlayacak deniz dolmuşlarında, Şehir Hatlarının ücret tarifesi uygulanacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı