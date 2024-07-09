Boğaz'a deniz dolmuşları geliyor: Seferler 15 Temmuz'da başlayacak

09 Temmuz 2024 17:14 - Güncelleme : 09 Temmuz 2024 17:22

Kalamış'ta feci olay! Deniz taksi ile kano çarpıştı, bir kadının ayağı koptu

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Fenomen olmak için önce taksinin önüne sonra denize atladı yetmedi intihar numarası yaptı

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İLK ETAPTA 3 DOLMUŞ SEFERE ÇIKACAK

Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Şehir Hatları tarafından Haliç Tersanesi'nde yapılan 3 deniz dolmuşu, 15 Temmuz Pazartesi gününden itibaren İstinye-Küçüksu ve Beykoz-Sarıyer hatlarında sefere başlayacak.

ŞEHİR HATLARININ ÜCRET TARİFESİ UYGULANACAK

Toplu ulaşım seferlerinde kullanılmak üzere ilk etapta 7 deniz dolmuşunun üretimine, Haliç Tersanesi'nde martta başlandı.

Bugüne kadar üretimi tamamlanan 3 deniz dolmuşu, İstinye-Küçüksu ve Beykoz-Sarıyer hatlarında sefer yapacak.



Kompozit malzemeden, vakum infizyon yöntemiyle üretilen bir deniz dolmuşu, tek seferde 33 yolcu taşıyabilecek.

15 Temmuz Pazartesi günü sefere başlayacak deniz dolmuşlarında, Şehir Hatlarının ücret tarifesi uygulanacak.