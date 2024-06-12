Boğaz'da mayın alarmı! Vatandaşlar yüzerken fark etti

12 Haziran 2024 12:47 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 12:53

TEM’de feci kaza! Yaralılar var, trafik durma noktasında

TEM’de feci kaza! Yaralılar var, trafik durma noktasında

Çanakkale Boğazı'nda, Kemal Paşa Mahallesi Yeni Kordon Sahili mevkisinde yüzerken denizdeki mayını fark eden kişi, durumu belediyeye bildirdi.

Bunun üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama ve Kurtarma Timi (DEGAK) bölgeye sevk edildi.

ÇANAKKALE SAVAŞLARI DÖNEMİNE AİT

Ekipler, bölgede yaptıkları dalışta mühimmatın, 109 yıl önceki Çanakkale Savaşları dönemine ait olduğunu belirledi.

İMHA EDİLDİ

Ardından mayının imhası için bölgeye Sualtı Savunma Grup Komutanlığı (SAS) personeli gönderildi. SAS personeli, yaptıkları kontrollü müdahaleyle mayını etkisiz hale getirerek imha etti.

Bu işlem sırasında belediyeden vatandaşlara pencere kenarlarında durmamaları yönünde uyarı yapıldı.