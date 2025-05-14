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Boğaziçi Üniversitesi’ndeki protestolarda 6 kişi tutuklandı

Boğaziçi Üniversitesi’nde gösterilerde hakimliğe sevk edilen ve sorgusu tamamlanan 15 kişi tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi. 6'sı tutuklanırken 9'u ise serbest bırakıldı.

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Boğaziçi Üniversitesi’ndeki protestolarda 6 kişi tutuklandı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.05.2025
saat ikonu 17:04
|
GÜNCELLEME:
14.05.2025
saat ikonu 20:15

Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü (BİSAK) tarafından düzenlenen ‘İslami İlimler: Kim İçin, Ne Kadar?' başlıklı konferansa konuşmacı olarak katılan Nurettin Yıldız'ı protesto etmek istediği sırada polislere saldıran 15 şüpheli gözaltına alındı.

97 ŞÜPHELİNİN İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüsü'nde toplanıp bir öğrenci kulübünün faaliyetlerini engellemek için hareket ederken Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerine de saldırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 97 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden 82'si işlemlerinin ardından serbest bırakılırken 15'i adliyeye sevk edildi.

Savcılıkta ifadeleri alınan 15 şüpheli "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimliğe sevk edilen 15 öğrenciden 6'sı tutuklandı, 9'u ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

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