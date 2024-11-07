Boğaz’ın kırmızı yalısı rekor fiyata satıldı! Petrol kıralı kesenin ağzını açtı

07 Kasım 2024 09:48 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 10:25

İstanbul Boğazı'nın en gözde yalılarından biri olan Abdülgaffar Karacadağ Yalısı, yeni sahibine kavuştu. Sosyetenin ünlü çifti Neşet-Şirin Yalçın'ın uzun yıllardır ikamet ettiği bu tarihi yalı, petrol iş insanı Ercüment Cafer Bayegan tarafından satın alındı. Yıllardır satışa çıkarılan yalı için yapılan pazarlıklar sonunda Bayegan, 32 milyon dolarlık (yaklaşık 1 milyar 100 milyon TL) bir bedelle anlaştı.

Sosyetenin gözde mekanlarından biri olan Abdülgaffar Karacadağ Yalısı, uzun süren bekleyişin ardından yeni sahibine kavuştu. Neşet-Şirin Yalçın çiftinin 10 yıl önce satışa çıkardığı bu görkemli yalı, petrol iş insanı Ercüment Cafer Bayegan tarafından satın alındı.

10 YIL ÖNCE SATIŞA ÇIKARILDI

Yıllardır sosyetik davetlere ev sahipliği yapan Vaniköy’deki Abdülgaffar Karacadağ Yalısı, 10 yıl önce 42 milyon dolara satışa çıkartılmıştı.

Sosyetenin ünlü isimleri Neşet-Şirin Yalçın çiftine ait yalı uzun süre satılamadı.

10 ODASI 5 BANYOSU VAR

İçinde her türlü lüks bulunan 1100 metrekarelik yalı, 10 oda, 5 banyo, fitness odası, sauna, asansör ve 12 araçlık otoparktan oluşuyor. Sabah'ın haberine göre, 2014’te satışa çıkarılan yalı, 10 milyon dolarlık indirimle 32 milyon dolara petrolcü iş insanı Ercüment Cafer Bayegan’ın oldu.

Sözcü'nün haberine göre; Tapuyu şirketi adına almayan Ercüment Cafer Bayegan’ın yalıda ailesi ile birlikte oturacağı belirtildi.

İSTANBUL BOĞAZI'NIN EN PAHALISI: ZEKİ PAŞA YALISI

Öte yandan İstanbul Boğazı'nın en pahalısı olarak bilinen Zeki Paşa yalısı 125 milyon dolar değerinde ve yeni sahibini bekliyor.