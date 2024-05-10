Boğazından bıçaklanarak öldürüldü! Son nefesinde eşine katilin adını verdi

10 May 2024 16:41 - Güncelleme : 10 May 2024 16:45

Sandıklı ilçesine bağlı Örenkaya kır mevkisinde meydana gelen olayda, Mehmet Akşit adlı çiftçi, yanında çalışan çobanla iş konusunda tartıştı. Akşit traktör ile tarlasını sürdüğü sırada yanında çalışan şahısın bıçaklı saldırısına uğradı.

BOĞAZINDAN BIÇAKLANDI, KATİLİN İSMİNİ VERDİ

Yaralı olarak çiftlik evine giderek kendisini bıçaklayan kişinin ismini eşine söyledi. Bu sırada aile üyeleri 112 Acil servisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılan Akşit yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi.

Olayın ardından kaçan şahıs jandarmanın dron ile dağlık alanda yaptığı arama çalışması sonrası yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.