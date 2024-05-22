Bölgede el bombaları bulundu, İstanbul Deniz Kuvvetleri harekete geçti

22 May 2024 09:07 - Güncelleme : 22 May 2024 09:08

Isparta’nın Eğirdir ilçesine bağlı Babasultan mevkii halk plajında ilginç bir olay yaşandı. 19 Mayıs günü akşam saatlerinde göle yüzmek için giren bir vatandaş göl kıyısında patlayıcı madde olduğunu görerek ekiplere haber verdi.

7 ADET EL BOMBASI BULUNDU

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından gölde 7 adet el bombası olduğunu tespit edildi. Akşam saatlerinde gölde bulunan bombalar İstanbul Deniz Kuvvetleri Komutanlığından gelen ekip tarafından gölden çıkarılarak imha edilmek üzere Eğirdir Dağ Komanda Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığına götürüldü. El bombalarının çıkarıldığı esnada emniyet güçleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Geçtiğimiz yıl Eylül ayında da yine aynı bölgede 11 adet el bombası bulunmuş, İstanbul Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan gelen ekip tarafından imha edilmişti.