Bolu Dağı Tüneli geçişinde kabus başladı! Ambulans bile yol bulamadı

04 Ağustos 2024 19:02 - Güncelleme : 04 Ağustos 2024 19:11

İstanbul yönüne ilerlemek isteyenlerin Anadolu geçişinde kullandığı Bolu Dağı Tüneli 50 günlük uzatma çalışmaları kapsamına alındı. Sürücüler alternatif yol olarak D-100 karayoluna yönlendirilince trafik kaçınılamaz oldu.

Uzun araç kuyruklarının yaşandığı Bolu geçişinde, ambulansın emniyet şeridinden geçmekte zorlandığı anlar dikkat çekti.

67 METRE UZATILACAK

TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli geçişinde tünelin 67 metre uzatılması için çalışmalar geçtiğimiz gün başladı. İstanbul yönüne gidecek sürücüler Abant gişelerinden çıkarak D-100 kara yolunu kullanıyor. Sürücüler Kaynaşlı gişelerinden tekrar otoyola giriyor ancak Bolu batı gişeleri ile Abant gişeleri arasında ve D-100 kara yolunda İstanbul yönünde yoğunluk yaşanıyor. Üniversite Kavşağı’nda yaşanan araç yoğunluğu dronla havadan görüntülendi. Ayrıca, trafiğin kilit olduğu saatlerde ise bir ambulansın emniyet şeridinden geçmekte zorlandığı anlar kameraya yansıdı.

Çalışmaların 50 gün içerisinde bitirilerek yolun 19 Eylül'de ulaşıma açılması planlanıyor.