Bolu Dağı Tüneli'ndeki çalışmaların bitiş tarihi belli oldu! Bakan Uraloğlu 'takipteyim' diyerek duyurdu

03 Eylül 2024 22:19 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 22:19

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bolu Dağı Tüneli'nde devam eden çalışmalar hakkında bilgi verdi. Uraloğlu, 2022 yılında Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli'nde meydana gelen heyelanın ardından, tünelin her iki tüpünün Kaynaşlı istikametine doğru uzatılmasına karar verildiğini hatırlatarak, bu tür olayların tekrar yaşanmaması için çalışmaların İstanbul-Ankara yönünde başladığını belirtti. Geçen yıl bu kısmı 90 metre uzatarak hizmete açtıklarını da sözlerine ekledi.

TÜNELDEKİ ÇALIŞMALAR NE ZAMAN BİTECEK?

Uraloğlu çalışmaların ikinci ayağı kapsamında ise 31 Temmuz'da Ankara-İstanbul yönünde hizmet veren tünelde uzatma çalışmalarına başladıklarını hatırlatarak, "İstanbul istikameti kapalı olduğu için trafiği alternatif güzergahlara vermiştik. Orada bir bekleme var 3-4 saatlere varan." dedi.

Planladıklarında daha erken çalışmaları bitirmek istediklerini söyleyen Uraloğlu, "Bunu gece gündüz ben de takip ediyorum. Arkadaşlardan bilgi alıyoruz. Trafik bu hafta sonundan itibaren artık rutin seyrine dönmüş olacak. Çalışmalarımızda bir aksilik olmazsa, muhtemelen bir 10 gün öne çekmiş olacağız. Yani 19 Eylül'e kalmadan 50 gün değil de 40 günlük bir süre sonunda inşallah bitirmiş olacağız. Muhtemelen pazar günü." diyerek bitiş tarihini açıkladı.