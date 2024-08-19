Bolu Dağı ulaşıma kapandı: Tır sürücüsü yanarak öldü, çok sayıda yaralı var!

19 Ağustos 2024 18:06 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 18:10

Nevşehir’de feci kaza: Ölü ve yaralılar var!

Nevşehir’de feci kaza: Ölü ve yaralılar var!

Bolu'da zincirleme bir kaza meydana geldi. Bolu Dağı'nda freni boşalan bir tır, 6 araca çarptıktan sonra alev aldı. Feci kazada tır sürücüsü öldü, 7 kişi de yaralandı. Kazanın ardından karayolunun İstanbul istikameti ulaşıma kapandı.

5 OTOMOBİLE VE TIRA ÇARPTI

Kaza, D-100 Karayolu Bolu Dağı Düzce geçişi Darıyeri Hasanbey mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki tır, frenlerinin boşalması sonucu önündeki 5 otomobile ve bir tıra arkadan çarptı. Kazada tır alev alırken, araç içinden çıkamayan sürücü hayatını kaybetti.

7 YARALI VAR!

Feci kazada tırın biçtiği araçlarda bulunan 7 kişi de yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve trafik ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

ULAŞIMA KAPANDI

Kaza sebebiyle karayolunun İstanbul yönü ulaşıma kapandı.