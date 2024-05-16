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Bolu Dağı yolundaki dinlenme tesisinde soba keyfi yangın paniğine sebep oldu

Editör: Banu İriç / Kaynak: Anadolu Ajansı
16 May 2024 05:57 - Güncelleme : 16 May 2024 05:59
Bolu Dağı yolundaki dinlenme tesisinde soba keyfi yangın paniğine sebep oldu

Bolu Dağı mevkiinde ahşap yapılı dinlenme tesisinin restoranında bulunan sobadan yangın çıktı. Vatandaşlar arasında paniğe sebep oldu.

İstanbul ile Ankara  kara yolu üzerindeki Bolu Dağı kesiminde yer alan ahşap yapılı bir dinlenme tesisinde çıkan yangında panik oluştu.

Tesisin restoran bölümünü ısıtmak için kullanılan sobadan çıkan yangın, ahşap yapının alev almasına neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, restoranın çatı kısmı ve bazı mutfak malzemeleri hasar gördü.
İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan kara yolunun Bolu Dağı kesiminde yer alan ahşap yapılı bir dinlenme tesisinde çıkan yangında maddi hasar oluştu

SOBA ALEV ALDI

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimi Bakacak köyü mevkisinde İbrahim Uygun'a ait tesisin restoran olarak kullanılan bölümünü ısıtmak için kullanılan sobadan yangın çıktı.

Tesis çalışanları, restoranı saran dumanı fark ederek yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştı ancak tesisin ahşap olması nedeniyle alevler çatı kısmına sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve Kaynaşlı ilçesi ile Düzce'den itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında restoranın çatı kısmı ile bazı mutfak malzemelerinde maddi hasar meydana geldi.

Bolu Dağı yolundaki dinlenme tesisinde soba keyfi yangın paniğine sebep oldu - 1. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı
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