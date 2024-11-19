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Bolu Dağı'na çöken sis faciayı beraberinde getirdi! Otomobil ters döndü, yaralılar var

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı, Anadolu Ajansı
19 Kasım 2024 03:31 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 03:34

Bolu Dağı'nda yoğun siste sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil sis ikaz lambasına çarpıp takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı.

D-100 karayoluBolu DağıDüzce​ kesiminde sis​ nedeniyle kaza​ meydana geldi. Alınan bilgilere göre Düzce'den Bolu istikametine seyir halinde olan N.Y. idaresindeki otomobil, yoğun sis ve kaygan zemin sebebi ile sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sis ikaz lambasına çarparak takla attı.

Bolu Dağı'na çöken sis faciayı beraberinde getirdi! Otomobil ters döndü, yaralılar var - 1. Resim

Güzergahtan geçenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araç içerisindeki sürücü N.Y., yolcular H.Ü. (100) ve C.Ü. (58) yaralandı. Yaralılar bölgeye gelen sağlık ekipleri ile hastaneye kaldırıldı.

Bolu Dağı'na çöken sis faciayı beraberinde getirdi! Otomobil ters döndü, yaralılar var - 2. Resim

Kaza sebebi ile tek şeritten verilen yol, aracın kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı, Anadolu Ajansı
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