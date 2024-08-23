Bolu Dağı'nda 3 araç birbirine girdi: 5 yaralı

23 Ağustos 2024 02:46 - Güncelleme : 23 Ağustos 2024 02:49

Ankara istikametinden İstanbul yönüne giden hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce önünde seyreden tıra daha sonra otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç refüj betonlarına çarparak durabildi. Kazada 1'i çocuk toplam 5 kişi yaralandı.

Kazayı gören sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Bolu Dağı İstanbul istikameti bir süre trafiğe kapatılırken, araçların yoldan kaldırılması ile yol yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ile ilgili de inceleme başlatıldı.