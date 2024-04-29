Bolu Dağı'nda sis ve sağanak! Görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü...

29 Nisan 2024 12:36 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 12:38

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan sis nedeniyle sürücüler trafikte dikkatli seyretti. Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde bastıran sisin ardından görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

SÜRÜCÜLER HIZLARINI ASGARİ LİMİTLERE DÜŞÜRDÜ

Güzergahı kullanan sürücüler, kazalara mahal vermemek için hızlarını asgari limitlere düşürdü.

Karayolları ve trafik ekipleri, sürücülerden sis lambalarını açarak ilerlemelerini, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamalarını istedi.