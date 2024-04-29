29 Nisan 2024 12:36 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 12:38
Bolu Dağı'nda sis ve sağanak! Görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü...
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis ve sağanak etkili oldu. Görüş mesafesinin yer yer 30 metreye düştüğü Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde ulaşım olumsuz etkilendi.
Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: Anadolu Ajansı
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan sis nedeniyle sürücüler trafikte dikkatli seyretti. Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde bastıran sisin ardından görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.
SÜRÜCÜLER HIZLARINI ASGARİ LİMİTLERE DÜŞÜRDÜ
Güzergahı kullanan sürücüler, kazalara mahal vermemek için hızlarını asgari limitlere düşürdü.
Karayolları ve trafik ekipleri, sürücülerden sis lambalarını açarak ilerlemelerini, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamalarını istedi.
Kaynak: Anadolu Ajansı