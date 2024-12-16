Bolu Dağı’nda sis zincirleme kazaya neden oldu: Görüş mesafesi 10 metreye düştü!

16 Aralık 2024 19:52 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 20:07

Bolu Dağı'nda sis sebebiyle zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 6 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

D-100 karayolunun Bolu Dağı geçişinde yoğun sis​ sebebiyle 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Kaza, D-100 karayolunun Bolu Dağı geçişinde Karayolları Bolu Dağı Bakım Evi mevkiinde meydana geldi.

KAR ARACINA ÇARPTI

Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyreden A.K. yönetimindeki hafif ticari araç, sis sebebiyle görüş mesafesinin yaklaşık 10 metreye düştüğü bölgede Karayolları Bolu Dağı Bakım Evi'nden çıkan kar kürüme ve tuzlama aracına arkadan çarptı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Çarpmanın etkisiyle yolda savrulan araca aynı istikamette seyreden S.K. idaresindeki hafif ticari araç ve S.K.'nın kullandığı minibüs çarptı. Meydana gelen kazada 6 kişi yaralanırken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye, karayolları, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan vatandaşlar, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından şehirdeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgede trafik tek şeritten kontrollü olarak sağladı. Araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik tekrar normal seyrine döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.