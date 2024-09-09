Bölücü terör örgütüne 12 ilde büyük operasyon! Çok sayıda kişi yakalandı
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
09 Eylül 2024 07:54 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 08:00
Bakan Yerlikaya 12 ilde Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik düzenlenen “GÜRZ-13” operasyonlarında 33 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
Güvenlik güçleri teröristlere göz açtırmıyor! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 12 ilde bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenen Gürz-13 Operasyonları'nda 33 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı operasyonun detayları;
Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince Antalya, Batman, Gaziantep, Edirne, Elazığ, Erzincan, Hakkari, İstanbul, Mersin, Muğla, Şanlıurfa ve Van olmak üzere 12 ilde düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin;
- Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) içerisinde geçmiş tarihlerde faaliyet yürüttükleri,
- Bölücü Terör Örgütünün (BTÖ) propagandasını yaptıkları,
- Yasa dışı yollardan yurt dışına kaçma teşebbüsünde bulundukları,
- Kanunsuz gösterilere katıldıkları, molotofkokteyli ile saldırı ve terör örgütü adına kundaklama eylemi yaptıkları,
- Haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunduğu tespit edildi.
Operasyonlar sonucu: Çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Kaynak: tgrthaber.com