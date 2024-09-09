Bölücü terör örgütüne 12 ilde büyük operasyon! Çok sayıda kişi yakalandı

09 Eylül 2024 07:54 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 08:00

Bakan Yerlikaya 12 ilde Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik düzenlenen “GÜRZ-13” operasyonlarında 33 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

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Güvenlik güçleri teröristlere göz açtırmıyor! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 12 ilde bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenen Gürz-13 Operasyonları'nda 33 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı operasyonun detayları;

Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince Antalya, Batman, Gaziantep, Edirne, Elazığ, Erzincan, Hakkari, İstanbul, Mersin, Muğla, Şanlıurfa ve Van olmak üzere 12 ilde düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin;

Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) içerisinde geçmiş tarihlerde faaliyet yürüttükleri,

Bölücü Terör Örgütünün (BTÖ) propagandasını yaptıkları,

Yasa dışı yollardan yurt dışına kaçma teşebbüsünde bulundukları,

Kanunsuz gösterilere katıldıkları, molotofkokteyli ile saldırı ve terör örgütü adına kundaklama eylemi yaptıkları,

Haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunduğu tespit edildi.

Operasyonlar sonucu: Çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.