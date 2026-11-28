Bolu'ya geziye giden Kocaeli Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde kalan 14-17 yaşlarındaki 10 kız çocuğu ile 3 görevlinin bulunduğu minibüs, dün dönüş yolunda çamura saplanarak mahsur kalmıştı.

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HABERİN ÖZETİ Bolu'da 10 çocuk ve 3 görevlinin kaybolmasıyla ilgili olumsuz paylaşımlara soruşturma Bolu'da minibüsün çamura saplanması sonucu mahsur kalan 10 kız çocuğu ve 3 görevli kurtarılırken, olayla ilgili gerçeğe aykırı paylaşımlar hakkında adli soruşturma ve Bakanlık teftişi başlatıldı. Kocaeli Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde kalan 14-17 yaşlarındaki 10 kız çocuğu ile 3 görevlinin bulunduğu minibüs Bolu'da çamura saplanmış, saatler süren çalışma sonucu 13 kişiye sağ salim ulaşılmıştır. Sosyal medyada yanıltıcı bilgi paylaşan, arama kurtarma çalışmalarını olumsuz etkileyebilecek ve kamu düzenini bozabilecek paylaşımlar yapan hesap sahipleri hakkında resen soruşturma başlatılmıştır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, görevlilerin erkek olduğuna yönelik iddiaların asılsız olduğunu, 3 personelden şoför dışındaki 2'sinin kadın olduğunu belirtmiştir. Bakan Göktaş, hadisenin tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla Bakanlık tarafından teftiş başlatıldığını duyurmuştur.

Gruptan haber alınamaması üzerine bölgede arama kurtarma çalışması başlatılırken, ekiplerin saatler süren çalışması sonucunda 13 kişiye sağ salim ulaşılmıştı.

PAYLAŞIMLARI YAPANLARA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili sosyal medya platformları üzerinden yanıltıcı ve gerçeğe aykırı bilgi ve iddiaları paylaşan, arama kurtarma çalışmalarının sağlıklı yürütülmesini olumsuz etkileyebilecek içerikler yayımlayan, halkı tahrik ederek kamu düzenini bozabilecek paylaşım ve yönlendirmelerde bulunan sosyal medya hesap sahipleri hakkında resen soruşturma başlatıldı.

BAKAN GÖKTAŞ: ALLAH'A VE MİLLETİMİZİN VİCDANINA HAVALE EDİYORUM

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, konuyla ilgili yapılan asılsız haberlere tepki göstererek "Arama çalışmaları devam ederken 10 kız evladımıza eşlik eden 3 mesai arkadaşımızın erkek olduğuna yönelik maksatlı ve çarpıtılmış haberleri üzülerek takip ediyoruz. Kız çocuklarımıza eşlik eden 3 personelimizden şoför dışındaki 2'si kadındır. Art niyetle kaleme alınan bu haberlerin her şeyden önce büyük bir badire atlatmış çocuklarımıza ve özveriyle çalışan personelimize zarar verdiğinin altını çiziyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Göktaş, açıklamasında art niyetli düşünce sahiplerini de eleştirerek şu cümleleri de sarf etmişti: "Biz evlatlarımıza sağ salim kavuşmak için tüm imkanlarımızı seferber ederken onların başına gelebilecek bir kötülükten medet umanları, çocuklarımızın yaşadığı endişeyi dahi siyasi istismar malzemesine dönüştürenleri önce Allah'a, sonra aziz milletimizin vicdanına havale ediyorum. Hadisenin tüm yönleriyle aydınlatılması için Bakanlığımızca teftiş başlatıldığını kamuoyunun bilgisine sunuyorum."