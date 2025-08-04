Bolu'da 5 katlı apartmanda yangın! Alevler odaları sardı

Bolu'da 5 katlı bir apartmanın 1'inci katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Yangının dumanları apartmanı sararken, apartmanın 5'inci katında bulunan 1'i çocuk 2 kişi dumanlar arasından kurtarıldı.

ALEVLER ODAYI SARDI

Yangın, Tabaklar Mahallesi Şenel Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın 1.katında bulunan dairede yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler odanın tamamına yayıldı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının dumanları tüm apartmanı sardı. Alevlere müdahale eden ekipler yangını söndürdü.

İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

Dumanların sardığı apartmanın 5'inci katında bulunan 1'i çocuk 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılan 2 kişinin ilk müdahalesi ambulansta yapıldı. Yangının çıktığı dairede kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.