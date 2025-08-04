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 | Murat Makas

Bolu'da 5 katlı apartmanda yangın! Alevler odaları sardı

Bolu'da 5 katlı apartmanda çıkan yangın sonrası 1'i çocuk 2 kişi dumanlar arasından kurtarıldı.

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Bolu'da 5 katlı apartmanda yangın! Alevler odaları sardı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.08.2025
saat ikonu 17:24
|
GÜNCELLEME:
04.08.2025
saat ikonu 17:24

'da 5 katlı bir apartmanın 1'inci katında çıkan ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Yangının dumanları apartmanı sararken, apartmanın 5'inci katında bulunan 1'i çocuk 2 kişi dumanlar arasından kurtarıldı.

Bolu'da 5 katlı apartmanda yangın! Alevler odaları sardı

ALEVLER ODAYI SARDI

Yangın, Tabaklar Mahallesi Şenel Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın 1.katında bulunan dairede yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler odanın tamamına yayıldı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının dumanları tüm apartmanı sardı. Alevlere müdahale eden ekipler yangını söndürdü.

Bolu'da 5 katlı apartmanda yangın! Alevler odaları sardı

İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

Dumanların sardığı apartmanın 5'inci katında bulunan 1'i çocuk 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılan 2 kişinin ilk müdahalesi ambulansta yapıldı. Yangının çıktığı dairede kimsenin bulunmadığı öğrenildi.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Bolu'da 5 katlı apartmanda yangın! Alevler odaları sardı

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ETİKETLER
#yangın
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