Bolu'da 78 kişinin can verdiği otel yangınının skandal kaydı! Oteldekileri kurtarmak yerine arabaların derdine düşmüşler

Bolu merkezi Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de 21 Ocak gecesi çıkan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeni görüntüler ortaya çıktı.



1 SAATİ ARAÇLARI KURTARMAKLA HARCAMIŞLAR



Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yangının başladığı dakikalarda otel çalışanlarının müşterileri tahliye etmek yerine araçlarına yöneldiği ve otoparkta uzun süre vakit geçirdikleri görüldü. Yaklaşık 1 saat boyunca araçları kurtarmaya çalışan kişiler saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

28 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI



Yangın faciasıyla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada şu ana kadar 41 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 28’i tutuklandı. 9 kişi daha sonra serbest bırakılırken, aralarında otel sahibi Halit Ergül, eşi ve yönetim kurulu üyesi Emine Murtezaoğlu Ergül, kızları Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu, otelin genel müdürü ve damadı Emir Aras, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, Bolu İtfaiye Müdürü Kenan Coşkun ve Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener’in de bulunduğu 19 kişinin tutukluluğu sürüyor.