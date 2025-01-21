Bolu'da çok sayıda kişiye mezar olan otelde ihmaller silsilesi! Facia 'geliyorum' demiş! 'Yangın merdiveni yok'

21 Ocak 2025 12:40 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 13:01

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 10 kişinin hayatını kaybettiği, 32 kişinin yaralandığı yangının ardından Grand Kartal Otel ile ilgili ihmaller silsilesini işletme çalışanı canlı yayında TGRT Haber'de anlattı. Çığlık seslerini duyup dışarı çıktığını belirten otel çalışanı, "İşletmede yangın merdiveni yoktu. Çok sayıda kişi dumandan etkilenip içerde kaldı" dedi. Öte yandan, otelde konaklayan vatandaşlardan biri de yangın sensörlerinin çalışmadığını iddia ederken, bölgede itfaiye aracının da olmadığı öne sürüldü.

Bolu​'da gece saatlerinde meydana gelen otel yangını büyük paniğe neden oldu. Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan merkezdeki Grand Kartal Otel'de saat 03.30 sıralarında facia yaşandı. Otelin restoran kısmında başlayan yangın tüm binayı sardı.

234 KİŞİ KONAKLIYORDU

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yarıyıl tatili dolayısıyla dolu olan otelde 234 kişinin konaklandığı ifade edilmişti.

İlk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı. Otel kullanılamaz hale gelirken ekiplerin olay yerindeki müdahaleleri sürüyor.

'İNSANLAR CAMDAN ATLIYORDU'

Grand Kartal Otel'le ilgili korkunç ihmaller silsilesini işletme çalışanı Barış Bey canlı yayında TGRT Haber'de anlattı. Çığlık seslerini duyup dışarı çıktığını belirten otel çalışanı, "Çok sayıda kişi dumandan etkilenip içerde kaldı. Çarşafla inmeye çalışanlar da oldu, eli kayıp düşenler de oldu. Biz yine de yardımcı olmaya çalışıyorduk. Otelde yangın merdiveni yoktu o yüzden insanlar atlamaya çalıştı. Olsaydı böyle olmazdı” dedi.

OTEL HARABEYE DÖNDÜ

Diğer yandan yangının çıktığı otelde söndürme çalışmaları sürerken otelin iç kısmı görüntülendi.

Görüntülenen bölgelerde yangın nedeniyle iç kısmın harabeye döndüğü görüldü.





SENSÖRLER ÇALIŞMIYOR, İTFAİYE ARACI YOK!

Öte yandan, otelde konaklayan vatandaşlardan biri de yangın sensörlerinin çalışmadığını iddia ederken, bölgede itfaiye aracının da olmadığı öne sürüldü.

ÇOK SAYIDA 'BAKIMSIZLIK' ŞİKAYETİ YAPILMIŞ

Bu durum akıllara otelde yangın merdiveni olup olmadığı sorusunu getirdi. Oteller ilgili ziyaretçilerin yaptıkları çok sayıda yorumda altyapı yetersizliğinden şikayetçi olunduğu görüldü.

Ziyaretçiler otelin eski ve bakımsız olduğunu belirtirken, bir çok kez kayak yaparken teknik arızalardan dolayı mahsur kaldıklarını aktardı.

İşte o paylaşımlar: