Bolu'da çöp atana ceza dönemi! Belediye başkanı 'uyarmadı demeyin' diyerek paylaştı 

30 Temmuz 2024 21:24 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 21:36

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, şehirde aldıkları yeni kararı duyurdu. Çöp atanlara artık ceza kesileceğini açıklayan Özcan, "uyarmadı demeyin" dedi.

Başkan Özcan, çevreye çöp atılmasını önlemek amacıyla 593 TL’den 14.407 TL’ye kadar idari para cezası uygulamaya koyulduğunu belirtti.

"14 BİN 407 TL'YE KADAR PARA CEZASI"

"Geçen 5 yıl içerisinde Bolu, Türkiye’nin en temiz şehri oldu. Bundan sonra da daha temiz kalması yönünde kararlıyız." diyen Özcan şu açıklamayı yaptı:

Yarından itibaren; sokak, cadde, kaldırım ve parklara, çekirdek kabuğu, izmarit veya çöp atanlara ayrım yapmaksızın 593 TL’den 14.407 TL’ye kadar idari para cezası uygulanacaktır. Uyarmadı demeyin."