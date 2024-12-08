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Bolu’da feci kaza: Çarpışıp tarlaya uçtu!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
08 Aralık 2024 20:01 - Güncelleme : 08 Aralık 2024 20:13
Bolu’da feci kaza: Çarpışıp tarlaya uçtu!

Bolu'da otomobil ciple çarpıştı. Feci kazada 1’i bebek 5 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bolu-Mudurnu yolunda otomobil ve cipin çarpışması sonucunda 1’i bebek 5 kişi yaralandı. Kazada takla atan cip ve tarlaya uçan otomobil hurdaya döndü. Kaza, Bolu-Mudurnu yolunda Ferüz köyü yol ayrımında meydana geldi.  Edinilen bilgiye göre, Mustafa Ö. yönetimindeki cip ile Mustafa E. idaresindeki otomobil çarpıştı. 

Bolu’da feci kaza: Çarpışıp tarlaya uçtu! - 1. Resim

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çarpışmanın etkisiyle otomobil tarlaya uçarken, cip defalarca takla attı. Her iki aracın da hurdaya döndüğü kazada 1’i bebek 5 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazada yaralanan vatandaşlar, ambulanslarla şehirdeki hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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