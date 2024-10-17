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Bolu'da yılın kar yağışı başladı: Her yer beyaza büründü

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
17 Ekim 2024 13:17 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 13:20

Bolu'ya yılın ilk karı düştü. Kartalkaya Kayak Merkezinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bölge beyaza büründü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü​ Rusya üzerinden gelen soğuk hava dalgasının Karadeniz​ üzerinden ülkemize giriş yapacağını bildirdi. Yapılan açıklamanın ardından, yüksek kesimlerde kar yağışı başladı. 

BOLU​'YA YILIN İLK KARI DÜŞTÜ

Bolu'da hava sıcaklıkları düştü. Kentte iki gündür aralıklarla devam eden sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Kentin yüksek kesimlerinde sağanak, yerini kar yağışına bıraktı.Bolu'da kar yağışı başladı: Her yer beyaza büründü - 1. Resim

KARTALKAYA BEYAZA BÜRÜNDÜ 

Kar yağışının aralıklarla devam ettiği 2 bin 200 metre yükseklikteki Kartalkaya Kayak Merkezinde akşam saatlerinde yağışın etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kartalkaya Kayak Merkezinde yağan kar, beyaz örtü oluşturdu.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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