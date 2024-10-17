Bolu'da yılın kar yağışı başladı: Her yer beyaza büründü
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
17 Ekim 2024 13:17 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 13:20
Bolu'ya yılın ilk karı düştü. Kartalkaya Kayak Merkezinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bölge beyaza büründü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Rusya üzerinden gelen soğuk hava dalgasının Karadeniz üzerinden ülkemize giriş yapacağını bildirdi. Yapılan açıklamanın ardından, yüksek kesimlerde kar yağışı başladı.
BOLU'YA YILIN İLK KARI DÜŞTÜ
Bolu'da hava sıcaklıkları düştü. Kentte iki gündür aralıklarla devam eden sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Kentin yüksek kesimlerinde sağanak, yerini kar yağışına bıraktı.
KARTALKAYA BEYAZA BÜRÜNDÜ
Kar yağışının aralıklarla devam ettiği 2 bin 200 metre yükseklikteki Kartalkaya Kayak Merkezinde akşam saatlerinde yağışın etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Kartalkaya Kayak Merkezinde yağan kar, beyaz örtü oluşturdu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı