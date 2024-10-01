Bolu'da mevsimin ilk kar yağışı! Bazı bölgeler beyaza büründü

01 Ekim 2024 16:13 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 16:24

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından hava sıcaklıkları hızla düştü. Sıcaklıkların 10 derece birden düşüşe geçtiği Bolu'da mevsimin ilk karı yağdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından ülkenin batısında hava sıcaklıkları aniden düştü. İstanbul​ dahil birçok ilde sıcaklıklar 15 derece düştü. O illerden biri de bolu​ oldu.

KAR YAĞIŞI​ BAŞLADI

Kentte iki gündür etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kentin yüksek kesimlerinde sağanak yağış, yerini kar yağışına bıraktı. Yılın ilk kar yağışını alan Bolu'da yeşil alanların bir kısmı beyaz örtüyle kaplandı.

VATANDAŞLAR O ANLAR KAYDETTİ

Kar yağışının aralıklarla devam ettiği 2 bin 200 metre yükseklikteki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde, akşam saatlerinde yağışın etkisini kaybetmesi bekleniyor. Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yağan mevsimin ilk kar yağışı doğasever Gökhan Bilen tarafından görüntülendi.