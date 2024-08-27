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Bolu'da oğluyla tartışan çocuğu aracıyla ezmişti! Cani kadın hakkında önemli gelişme

Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
27 Ağustos 2024 17:24 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 17:30

Bolu'da akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. Bir anne, sokakta oğluyla kavga eden 12 yaşındaki bisikletli çocuğu otomobiliyle ezdi. Kan donduran görüntüler infiale neden oldu. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan olayda anne tutuklandı.

Bolu'nun Gerede ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Gerede ilçesi Kitirler Mahallesi’nde G.M.U. isimli kadın, Belkıs Sabancı Sokak üzerinde arkadaşıyla birlikte bisiklete binen 12 yaşındaki S.E.Y'i otomobiliyle ezdi.

Bu anlarda S.E.Y. aracın altında kalırken, arkadaşı ise kıl payı kurtuldu.

Bolu'da oğluyla tartışan çocuğu aracıyla ezmişti! Cani kadın hakkında önemli gelişme - 1. Resim

ARKADAŞI İMDADINA KOŞTU

Aracın altında kalmaktan kurtulan çocuk, arkadaşını otomobilin altında görünce korkuyla sağa sola kaçışarak S.E.Y'yi çıkarmaya çalıştı.

Çocuk aracın altından çıkarılırken ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yapılan ilk kontrollerde, çocuğun vücudunda bazı kırıklar olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Bolu'da oğluyla tartışan çocuğu aracıyla ezmişti! Cani kadın hakkında önemli gelişme - 2. Resim

EV HAPSİ ALDI

S.E.Y'nin, olayı gerçekleştiren G.M.U'nun oğlu ile arkadaş olduğu, çocuklar arasında kavga yaşandığı bu sebeple olayı gerçekleştirdiği öğrenildi.

Olaya ilişkin gözaltına alınan kadın ifadesi sonrasında adliyeye sevk edilen G.M.U., çıkarıldığı mahkemece ev hapsi cezası aldı.

TEPKİLER BÜYÜDÜ, TUTUKLANDI

Kan donduran görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken oğlunu korumak için başka bir çocuğun canına kasteden kadına tepkiler çığ gibi büyüdü. Mahkeme, kadının cezasının ev hapsinden tutukluluğa çevrilmesine karar verdi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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