Bolu’da tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

27 Haziran 2024 01:51 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 01:53

Bolu'nun Mudurnu-Taşkesti yolunda feci bir kaza meydana geldi. Yol üzerinde seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen tır, karşı yönden gelen Hayati Güney (58) yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Meydana gelen kazada otomobil kağıt gibi ezildi. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından otomobil sürücüsü Hayati Güney’in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı tarafından incelenen Güney’in cesedi hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.