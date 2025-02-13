Bolu'daki otel faciası sonrası ekipler harekete geçmişti! Muğla'da 252 otel ve pansiyona kapatma işlemi

Bolu'da meydana gelen otel yangını faciasının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı, valiliklerden ruhsatsız ve belgesiz konaklama tesislerini tespit edip mühürlemelerini istedi. Bu kapsamda Muğla'da da denetimler gerçekleştirildi.

252'SİNE KAPATMA

Muğla Valisi İdris Akbıyık, valilik koordinasyonunda il ve ilçelerde oluşturulan komisyonlarla denetimler yapıldığını belirterek, "İl ve ilçe denetim komisyonları kurduk. Şu ana kadar 508 otel ve tesisi denetledik. Bunlardan 98'i eksiklerini tamamlayana kadar kapatıldı. 154 otel ve tesisin kapatma süreci ise devam ediyor ve ilgili belediyelere bildirildi" ifadelerini kullandı.

SÜREÇ TİTİZLİKLE TAKİP EDİLİYOR

Muğla Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm tesislerin de denetlendiğini aktaran Akbıyık, tespit edilen eksikliklerin giderildiğini ve sürecin titizlikle takip edildiğini vurguladı.