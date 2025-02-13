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 | Baran Aksoy

Bolu'daki otel faciası sonrası ekipler harekete geçmişti! Muğla'da 252 otel ve pansiyona kapatma işlemi

Bolu Kartalkaya'daki yangın faciası sonrası otel ve pansiyonlara yönelik başlatılan denetimler sürüyor. Muğla'da 508 otel ve tesis yerinde incelendi. Yapılan inceleme sonrası; 98 otel ve pansiyonun eksiklikleri giderilinceye kadar kapatıldığı, 154'ünün de kapatma işlemlerinin devam ettiği aktarıldı.

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Bolu'daki otel faciası sonrası ekipler harekete geçmişti! Muğla'da 252 otel ve pansiyona kapatma işlemi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
13.02.2025
saat ikonu 14:58
|
GÜNCELLEME:
13.02.2025
saat ikonu 15:39

Bolu'da meydana gelen otel yangını faciasının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı, valiliklerden ruhsatsız ve belgesiz konaklama tesislerini tespit edip mühürlemelerini istedi. Bu kapsamda Muğla'da da denetimler gerçekleştirildi.

252'SİNE KAPATMA

Muğla Valisi İdris Akbıyık, valilik koordinasyonunda il ve ilçelerde oluşturulan komisyonlarla denetimler yapıldığını belirterek, "İl ve ilçe denetim komisyonları kurduk. Şu ana kadar 508 otel ve tesisi denetledik. Bunlardan 98'i eksiklerini tamamlayana kadar kapatıldı. 154 otel ve tesisin kapatma süreci ise devam ediyor ve ilgili belediyelere bildirildi" ifadelerini kullandı.

SÜREÇ TİTİZLİKLE TAKİP EDİLİYOR

Muğla Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm tesislerin de denetlendiğini aktaran Akbıyık, tespit edilen eksikliklerin giderildiğini ve sürecin titizlikle takip edildiğini vurguladı.

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BOLU KARTALKAYA'DAKİ YANGIN NEDEN ÇIKTI?
Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 vatandaşımız hayatını kaybetti. Grand Kartal Otel'deki yangının, kahvaltı hazırlamak için mutfağa giden dört kişilik ekibin, kızgın yağın tutuşmasının ardından alevlerin üzerine su atmasıyla çıktığı belirtildi
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