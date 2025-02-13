Bolu'daki otel yangınında ön rapor tamamlandı: Facianın sorumlu ortaya çıktı

Bolu Kartalkaya'da 78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel'deki yangın faciası sonrası yetki tartışmaları devam ederken, yangına ilişkin soruşturmada kritik bir gelişme yaşandı. İçişleri Bakanlığına bağlı mülkiye müfettişlerince hazırlanan ön inceleme raporunun sonuçları ortaya çıktı.

ÖN İNCELEME RAPORU TAMAMLANDI

Raporda, Bolu İl Özel İdaresi'nin denetimlerde ihmalleri bulunduğu gerekçesiyle Genel Sekreter Sırrı Köstereli, Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, Denetim Müdürü Yeliz Erdoğan, eski Ruhsat ve Denetim Müdürü Mehmet Özel, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Şefi Ahmet Karaaslan, Gıda Mühendisi Muhammed Yılmaz, Çevre Sağlık Teknisyeni Cemal Yılmaz ve eski memur Davut Akgül hakkında ön inceleme yapıldığı belirtildi.

"YETKİ BOLU İL ÖZEL İDARESİNDE"

Müfettişlerin hazırladığı raporda, İl Özel İdaresi'nin oteli 17 Mart 2011, 28 Ocak 2016, 21 Ocak 2019, 8 Şubat 2021 ve 14 Şubat 2024 tarihlerinde toplam 5 kez denetlediği kaydedildi. Raporda, "Bu denetimlerde mutfak bölümleri, gıda hazırlama bölümleri, gıda muhafazası, içme ve kullanma suyu temin etme şekli analiz raporu, havalandırma sistemi, personel hijyeni gibi hijyen ve gıda güvenliğini ilgilendiren alanlar denetlenmeye çalışılmıştır. Denetim yapan personelin çevre sağlık teknisyeni ve gıda mühendisi olması sebebiyle kendi alanları ile ilgili denetim gerçekleştirmişlerdir. İl Özel İdaresi denetim içeriğinin yangın güvenlik önlemleri gibi doğrudan denetleme yetkisi ve uzmanlık gerektiren konularda ise ruhsat sahibinden daha önce de istendiği gibi yangın güvenlik önlemlerinin güncelliğini koruyup korumadığının anlaşılabilmesi için yeni bir belge isteyebileceği gibi resen harekete geçerek bu belgeyi düzenleme yetkisi olan kurum ile yazışma yapmasına engel bir durum bulunmamaktadır" denildi.

2 İSİM SORUMLU TUTULDU

Ayrıca raporda, denetime ilişkin eksikliklerin zamanında tespit edilmesi için gerekli kararları almadıkları ve asgari özeni göstermedikleri gerekçesiyle Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ile İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal'ın hukuki sorumlulukları olduğu belirtildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ise ifadesinde şunları söyledi:

"İnceleme konusu olan Grand Kartal Otel özelinde de iş yeri açma ve çalışma ruhsatı veren birim müdürlüğümüz, il genelinde uzmanlık alanlarına göre denetimlerini yapmaktadır. Bu denetimleri, iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelik hükümlerine göre yapmaktadır. Bu denetimde de yangın güvenliğine yönelik denetim yapması bulunmamakla birlikte, bir kuruluşu ve istese bile itfaiye teşkilatı kuracağı norm kadrosu bulunmamakta olup, diğer İl Özel İdarelerinde de zaten itfaiye teşkilatı bulunmamasından bu durum anlaşılmaktadır.

"İÇERİĞİNDEN HABERDAR OLMAM MÜMKÜN DEĞİL"

Kartalkaya bölgesi turizm alanıdır. Zaten Grand Kartal Otel'de binada Kültür ve Turizm Bakanlığınca denetlendiğine ilişkin tabela da bulunmaktadır. İl Özel İdaremiz tarafından iş yeri açma ve çalışma ruhsatı vermiş olduğumuz iş yerlerine ruhsat müdürlüğü tarafından denetimlerin yapıldığını biliyorum. Ancak içeriğinden haberdar olmam mümkün değildir. Daha ziyade şikayet üzerine şikayet konuları üzerinden denetimler yapıldığını biliyorum. Denetimler için taşıt görev emri ve görevlendirme olurları yetki verdiğim genel sekreter yardımcıları ve ilgili birim müdürleri tarafından imzalanmaktadır. Sadece il dışı görev olurlarını imzalamaktayım.

"YANGIN DENETİMİ BİZİM GÖREVİMİZ DEĞİL"

Mevzuatta İl Özel İdaresi'nin Turizm İşletme Belgesi'ne sahip işletmeleri denetleyeceğine dair bir düzenleme bulunmamaktadır. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü tarafından çeşitli yıllarda yapılan denetimler personelin kendilerince oluşturulmuş formlar üzerinden birimdeki personelin uzmanlıkları doğrultusunda daha çok sağlık, hijyen ve gıda güvenliği konularında yapılmıştır. İmar ve yangın güvenliği konularında bir denetim yapılmamakta olup, idaremize bu hususlarda verilmiş bir görev de bulunmamaktadır."