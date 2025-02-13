Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Bolu'daki otel yangınında ön rapor tamamlandı: Facianın sorumlu ortaya çıktı

Bolu Kartalkaya'da yaklaşık bir ay önce meydana gelen otel yangını faciasına ilişkin soruşturmada İçişleri Bakanlığına bağlı müfettişlerince hazırlanan ön rapor tamamlandı. Açıklanan sonuçlara göre faciada kimin kusuru olduğu belirlendi. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.02.2025
saat ikonu 17:26
|
GÜNCELLEME:
13.02.2025
saat ikonu 17:26

Bolu Kartalkaya'da 78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel'deki yangın faciası sonrası yetki tartışmaları devam ederken, yangına ilişkin soruşturmada kritik bir gelişme yaşandı. İçişleri Bakanlığına bağlı mülkiye müfettişlerince hazırlanan ön inceleme raporunun sonuçları ortaya çıktı.

ÖN İNCELEME RAPORU TAMAMLANDI

Raporda, Bolu İl Özel İdaresi'nin denetimlerde ihmalleri bulunduğu gerekçesiyle Genel Sekreter Sırrı Köstereli, Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, Denetim Müdürü Yeliz Erdoğan, eski Ruhsat ve Denetim Müdürü Mehmet Özel, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Şefi Ahmet Karaaslan, Gıda Mühendisi Muhammed Yılmaz, Çevre Sağlık Teknisyeni Cemal Yılmaz ve eski memur Davut Akgül hakkında ön inceleme yapıldığı belirtildi.

"YETKİ BOLU İL ÖZEL İDARESİNDE"

Müfettişlerin hazırladığı raporda, İl Özel İdaresi'nin oteli 17 Mart 2011, 28 Ocak 2016, 21 Ocak 2019, 8 Şubat 2021 ve 14 Şubat 2024 tarihlerinde toplam 5 kez denetlediği kaydedildi. Raporda, "Bu denetimlerde mutfak bölümleri, gıda hazırlama bölümleri, gıda muhafazası, içme ve kullanma suyu temin etme şekli analiz raporu, havalandırma sistemi, personel hijyeni gibi hijyen ve gıda güvenliğini ilgilendiren alanlar denetlenmeye çalışılmıştır. Denetim yapan personelin çevre sağlık teknisyeni ve gıda mühendisi olması sebebiyle kendi alanları ile ilgili denetim gerçekleştirmişlerdir. İl Özel İdaresi denetim içeriğinin yangın güvenlik önlemleri gibi doğrudan denetleme yetkisi ve uzmanlık gerektiren konularda ise ruhsat sahibinden daha önce de istendiği gibi yangın güvenlik önlemlerinin güncelliğini koruyup korumadığının anlaşılabilmesi için yeni bir belge isteyebileceği gibi resen harekete geçerek bu belgeyi düzenleme yetkisi olan kurum ile yazışma yapmasına engel bir durum bulunmamaktadır" denildi.

2 İSİM SORUMLU TUTULDU

Ayrıca raporda, denetime ilişkin eksikliklerin zamanında tespit edilmesi için gerekli kararları almadıkları ve asgari özeni göstermedikleri gerekçesiyle Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ile İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal'ın hukuki sorumlulukları olduğu belirtildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ise ifadesinde şunları söyledi:

"İnceleme konusu olan Grand Kartal Otel özelinde de iş yeri açma ve çalışma ruhsatı veren birim müdürlüğümüz, il genelinde uzmanlık alanlarına göre denetimlerini yapmaktadır. Bu denetimleri, iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelik hükümlerine göre yapmaktadır. Bu denetimde de yangın güvenliğine yönelik denetim yapması bulunmamakla birlikte, bir kuruluşu ve istese bile itfaiye teşkilatı kuracağı norm kadrosu bulunmamakta olup, diğer İl Özel İdarelerinde de zaten itfaiye teşkilatı bulunmamasından bu durum anlaşılmaktadır.

"İÇERİĞİNDEN HABERDAR OLMAM MÜMKÜN DEĞİL"

Kartalkaya bölgesi turizm alanıdır. Zaten Grand Kartal Otel'de binada Kültür ve Turizm Bakanlığınca denetlendiğine ilişkin tabela da bulunmaktadır. İl Özel İdaremiz tarafından iş yeri açma ve çalışma ruhsatı vermiş olduğumuz iş yerlerine ruhsat müdürlüğü tarafından denetimlerin yapıldığını biliyorum. Ancak içeriğinden haberdar olmam mümkün değildir. Daha ziyade şikayet üzerine şikayet konuları üzerinden denetimler yapıldığını biliyorum. Denetimler için taşıt görev emri ve görevlendirme olurları yetki verdiğim genel sekreter yardımcıları ve ilgili birim müdürleri tarafından imzalanmaktadır. Sadece il dışı görev olurlarını imzalamaktayım.

"YANGIN DENETİMİ BİZİM GÖREVİMİZ DEĞİL"

Mevzuatta İl Özel İdaresi'nin Turizm İşletme Belgesi'ne sahip işletmeleri denetleyeceğine dair bir düzenleme bulunmamaktadır. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü tarafından çeşitli yıllarda yapılan denetimler personelin kendilerince oluşturulmuş formlar üzerinden birimdeki personelin uzmanlıkları doğrultusunda daha çok sağlık, hijyen ve gıda güvenliği konularında yapılmıştır. İmar ve yangın güvenliği konularında bir denetim yapılmamakta olup, idaremize bu hususlarda verilmiş bir görev de bulunmamaktadır."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Grand Kartal Otel faciasında yeni gelişme! Araştıracak isimler belli oldu
Bolu'daki otel faciası sonrası ekipler harekete geçmişti! Muğla'da 252 otel ve pansiyona kapatma işlemi

Sıkça Sorulan Sorular

BOLU'DAKİ OTEL YANGININDA KAÇ KİŞİ TUTUKLANDI?
Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak gecesi çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmiş, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 31 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar arasında otelin sahibi Halit Ergül, genel müdürü Emir Aras, itfaiyeden sorumlu Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ve Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal'ın da bulunduğu 22 şüpheli tutuklanmıştı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
ETİKETLER
#yangın
#denetim
#soru-cevap ilişki
#soruşturma
#facia
#Bolu Otel Yangını
#Grand Kartal Otel
#Bolu İl Özel İdaresi
#Yangın Güvenliği
#Ihmal
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yorumlar YORUMLAR
(0 Yorum)
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.